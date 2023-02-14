訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東

李：中東行多方面成果豐碩

何力治表示，今次訪問代表團簽署的13份合作備忘錄，有三分之一屬私營合作，其餘由政府、公營機構或商會等簽署，建議港府日後設立例行溝通平台及交流機構，跟進各項備忘錄落實情况，以確保長遠成效。何的公司在當地與3個機構簽署合作備忘錄，以在當地智慧城市馬斯達爾城引入香港低碳建築技術。

團員倡官方設恆常溝通平台

何表示，為落實條款中提到促進雙方環保及創科最新技術的交流，有份建設「馬斯達爾城」的當地代表4至5月將訪港；他的團隊亦有計劃兩三個月內重訪中東。

行程期間何力治與中東不同發展商會面，他說當地人對本港專業服務有一定認可，同時對本港綠色建造及技術的合作伙伴「非常渴求」。他解釋，沙特目標2060年達碳中和，但作為「石油輸出國」要付出更多努力，故當地希望本港可為其輸入綠色轉型的技術。他又稱，當地亦希望引進完整的生態圈，包括綠色金融等。他認為當地日後在港設立的辦事處及本港的經貿辦可作為對接單位，配對雙方機構及人員合作。

陳維民：感當地對港興趣大 認識少

陳維民在阿聯酋迪拜外訪時接受本港多家隨團傳媒訪問，表示下次到訪中東，相信央行數碼貨幣（CBDC）項目合作是重點之一。本報向金管局查詢屆時外訪細節及目標，獲回覆稱正積極籌備推動香港與中東國家之間金融合作的跟進工作，將適時公布細節。

陳維民在受訪時稱，此行其中一個目標是鼓勵當地投資者來港發行債券。他說，包括主權基金等中東金融機構，過往有投資或融資需要多着眼歐美市場，但近年因投資回報、分散風險等原因逐步關注亞洲。陳維民說，行程中感受到當地人對香港及亞洲興趣很大，但認識不夠充分，故盼藉更頻繁交往助他們把握香港作為金融中心對他們的幫助。

另外，《大公報》昨刊登李家超的文章，稱今次中東之行的成果會在將來深化和發展，包括港府會跟進與沙特政府有關促進和保護投資協定的商議，以及跟進與阿聯酋政府有關綠色和可持續金融合作備忘錄的商議。

明報記者