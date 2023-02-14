「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當

的士司機：同業多年長 不懂辦

當政府昨傍晚公布延期實施服務後，本報記者昨晚約7時到達「易通行」的九龍灣客户服務中心觀察，未見排隊人龍，兩小時內目測約20人前來處理申請車輛貼及司機卡。的士司機劉先生到該中心申請司機卡，他認為延期是好事，又說的士司機平均近70歲，不少人不太懂得使用智能手機，實施「易通行」等同「叫佢（司機）唔使做」。他說的士司機需繳付120元申請「司機卡」並不公平，認為司機是基層，沒議價能力，收費有如向司機開刀。

運署：逾半的士已有貼 增20諮詢站

不停車繳費服務「易通行」原定本月底推行，連日不少車主和的士司機稱申請混亂，運輸署昨傍晚發稿宣布延期。羅淑佩昨傍晚出席立法會帳目委員會會議後，被問到政府是否判斷有落差，她說是因應公眾登記情况、市民和業界意見而決定延後，希望可讓公眾更了解運作情况和理解申請程序等。

羅又稱，當初以青沙管制區實施「易通行」有先導計劃意味，因青沙管制區車流較少，每日約6萬架次，而截至昨午2時全港已有44萬車獲發車輛貼，逾20萬車已綁定戶口，故有理由相信，較頻密使用青沙管制區的市民應已取得車輛貼，但政府仍收到市民反映未收到車輛貼，故決定延後實施。

對於連日有的士業界批評計劃推行倉卒，又認為每張120元商用車「司機卡」收費不合理，羅稱全港約有1.8萬輛的士，現時已向逾1.1萬輛的士發出車輛貼，逾2.3萬名司機已購買司機卡或透過應用程式登記戶口，可隨時使用「易通行」。她又說每張司機卡120元只是收回成本。

工會稱安排亂 部分收費員已覓新工

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善昨表示，青沙管制區隧道收費員昨早接獲隧道管理公司通知，「易通行」需延期，收費員3月要繼續上班。卓稱青沙管制區約有30名收費員，部分已另覓新工作，對現時情况感混亂。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為政府推行「易通行」部署失當，未顧及年紀較大的職業司機未能申請，加上申請程序複雜，連日收到不少職業司機求助，批評計劃宣傳不足及推行倉卒。對於署方延期實施，陳認為是負責任做法，相信可避免正式推行時混亂。他又促請政府做好宣傳，簡化登記程序才逐步推出「易通行」。

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