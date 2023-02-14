港聞

港聞一

「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當

【明報專訊】政府昨宣布，原定本月26日在青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務，需延至5月7日上午5時實施。運輸署長羅淑佩表示，因應公眾登記情况、市民和業界的意見，決定延後實施日期，署方會加設20個諮詢站，提供一站式服務，協助車主申請「易通行」服務。羅又稱，由於「易通行」延期實施，其他隧道實施「易通行」的時間或要修訂，但所有政府收費隧道今年底前落實「易通行」的目標不變。

的士司機：同業多年長 不懂辦

當政府昨傍晚公布延期實施服務後，本報記者昨晚約7時到達「易通行」的九龍灣客户服務中心觀察，未見排隊人龍，兩小時內目測約20人前來處理申請車輛貼及司機卡。的士司機劉先生到該中心申請司機卡，他認為延期是好事，又說的士司機平均近70歲，不少人不太懂得使用智能手機，實施「易通行」等同「叫佢（司機）唔使做」。他說的士司機需繳付120元申請「司機卡」並不公平，認為司機是基層，沒議價能力，收費有如向司機開刀。

運署：逾半的士已有貼 增20諮詢站

不停車繳費服務「易通行」原定本月底推行，連日不少車主和的士司機稱申請混亂，運輸署昨傍晚發稿宣布延期。羅淑佩昨傍晚出席立法會帳目委員會會議後，被問到政府是否判斷有落差，她說是因應公眾登記情况、市民和業界意見而決定延後，希望可讓公眾更了解運作情况和理解申請程序等。

羅又稱，當初以青沙管制區實施「易通行」有先導計劃意味，因青沙管制區車流較少，每日約6萬架次，而截至昨午2時全港已有44萬車獲發車輛貼，逾20萬車已綁定戶口，故有理由相信，較頻密使用青沙管制區的市民應已取得車輛貼，但政府仍收到市民反映未收到車輛貼，故決定延後實施。

對於連日有的士業界批評計劃推行倉卒，又認為每張120元商用車「司機卡」收費不合理，羅稱全港約有1.8萬輛的士，現時已向逾1.1萬輛的士發出車輛貼，逾2.3萬名司機已購買司機卡或透過應用程式登記戶口，可隨時使用「易通行」。她又說每張司機卡120元只是收回成本。

工會稱安排亂 部分收費員已覓新工

香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善昨表示，青沙管制區隧道收費員昨早接獲隧道管理公司通知，「易通行」需延期，收費員3月要繼續上班。卓稱青沙管制區約有30名收費員，部分已另覓新工作，對現時情况感混亂。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為政府推行「易通行」部署失當，未顧及年紀較大的職業司機未能申請，加上申請程序複雜，連日收到不少職業司機求助，批評計劃宣傳不足及推行倉卒。對於署方延期實施，陳認為是負責任做法，相信可避免正式推行時混亂。他又促請政府做好宣傳，簡化登記程序才逐步推出「易通行」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕青沙管制區 易通行

上 / 下一篇新聞

訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
新購3日 二手保時捷行駛中起火
新購3日 二手保時捷行駛中起火
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
騙泰女賣淫案再拘3人
騙泰女賣淫案再拘3人
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻
大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
灣區手記：復常 ／文：尚東美
灣區手記：復常 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化