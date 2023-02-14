港聞

港聞二

灣區手記：復常 ／文：尚東美

【明報專訊】隨着上周一（6日）香港與內地全面通關，北上南下總算回復到3年前的模樣。

其實從1月8日的首階段通關開始，已明顯感覺到人員往來的流動加快，不少於廣州深圳認識的港人紛紛安排回港行程，此前要找上一班人聚會不難，最近卻往往「不齊腳」，不是某某準備回港，就是某某尚未回來。朋友圈也少了在廣州什麼地方吃了好東西、去了哪裏玩的話題，而是在香港吃叉燒飯、車仔麵，去九龍新界逛街。

企業也一樣，聽到不少中資股公關表示要準備赴港行程，「3年沒去香港，總要見見投資者和媒體朋友」，可以想像，下月的業績期，香港財經同事又會十分忙碌，再度一天跑三四場業績會，「金鐘三寶」想必也會熱鬧起來，畢竟不少公司高層已是3年不見，甚至人事幾番新。

這一切一切都是那麼熟悉，又帶點陌生，但無論如何，人員能流動總是好事，就如血液要運行，湖水需盪漾，靜止不動難有生氣。大灣區的一切也將變得不太一樣，粵港澳的交流不再只限於網上，記得去年同事採訪過一篇有關港人來與回的報道，探討封關下港人面對北上和南下的費煞思量；相信今年，應該費煞思量的會是廣州站的同事，因為通關後可做的題材將更豐富，不單政策、經濟、文化，此前天時不合的旅遊、餐飲等等也在港人自由北上的大環境下變得適合時宜。同樣地，雙城生活、內地港貨、南下採購等靜態了3年的昔日話題亦將再度提起，估計未來一段時間，隨着逐漸的復常，有關大灣區的動態，愁的不是沒題材，而是怎樣安排人手做數之不盡的題材。

文：尚東美

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