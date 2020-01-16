港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻

【明報專訊】大灣區各城市陸續公布去年經濟數據，結果顯示，在經濟表現較疲軟的情况下，2022年大灣區內地9市的GDP總額為10.46萬億元（人民幣，下同），按年升4.6%，升幅較2021年收窄。如計及香港與澳門，則預計去年大灣區9+2城市的GDP總和約12.9萬億元，較2021年升2%左右。

明報記者 陳子凌

綜合而言，灣區內地9市去年GDP總量排名不變，深圳以3.24萬億元居首，原本有機會突破3萬億元經濟規模的廣州，因去年GDP僅增長1%，而以GDP總量2.82萬億元居次；佛山及東莞繼續排第三和第四。這4個城市亦是灣區內地9市中達到萬億GDP水平的城市。

累計下來，9個城市的GDP總和從2021年的10.05萬億元升4.6%至10.46萬億元，但增加的4100億元當中主要依靠深圳貢獻。事實上，去年9市當中，GDP增幅最好的是惠州，年升4.2%，但對GDP增量的貢獻只有10%左右，而增幅次好的分別是深圳及江門，同樣升3.3%，佔9市GDP增量約42%及4%。至於去年GDP增幅最弱的是中山和東莞，分別錄得0.5%和0.6%升幅。

廣州增1％ 中山東莞升幅最弱

另一方面，據香港統計處公布的預估數值，香港去年GDP按年倒退3.5%，以2021年GDP為2.86萬億港元估算，香港去年GDP預估約2.76萬億港元，折合人民幣約2.37萬億元；而至截稿前，澳門尚未公布全年經濟數據，按其去年首3季GDP為1283.88億澳門元換算的話，則澳門首3季GDP約1051.15億元人民幣。加上內地9市GDP，大灣區9+2城市去年的GDP總和估計約12.9萬億元，較2021年的12.6萬億元增約2%。

事實上，去年灣區各市經濟表現未如理想。香港GDP按年倒退，政府發言人稱，主要受外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻、整體貨物出口大跌所拖累，而第五波疫情及金融狀况收緊，也致本地需求減弱。

固定資產投資 9市僅深圳東莞惠州升

內地方面，去年灣區9市的固定資產投資只有深圳、東莞和惠州錄得按年升幅，但也只得逾8%的單位數增長；其中，8個城市的房地產投資在去年樓市不景氣之下，更顯著倒退，只有深圳仍保持增長；加上去年疫情反覆，封控措施下市民消費減少，各市社會消費品零售總額只維持低單位數增長，珠海及肇慶更按年減少；同時封控下企業受停工停產、原材料漲價等影響，規模以上工業增加值表現也欠佳，尤其是去年跌1.3%的東莞，其規模以上工業增加值佔GDP比例近一半，工業生產承壓也就成為東莞去年經濟接近零增長的主因。

上 / 下一篇新聞

「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當
「因應登記情况」 易通行延至5．7 年內涵全政府隧道目標不變 議員批部署失當
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
訪問團建築師金管局 擬數月內再赴中東
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
房協大埔過渡屋再推30伙 今起可申最快5月入伙
新購3日 二手保時捷行駛中起火
新購3日 二手保時捷行駛中起火
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
公院推電子病假紙 醫局App下載 醫生電子簽署二維碼供核實 醫學會料私醫按需求研跟隨
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
憂僱主質疑起糾紛 勞聯促勞處解說
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
台灣料下周開放港人自由行 詳情最快今公布
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
國泰快運削下月共282赴日航班 旅議會憂損遊日意欲
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
兩暫託月內關閉 院舍專線下月停
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
美領事晤政界 問准外交公署改知會 劉兆佳：中美關係仍緊張 實際意義不大
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
賣地增國安條款 政府有權撤投標停租約
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
紀錄片學者談倫理爭議:受訪者未准 再精彩片段都應捨 魏時煜：導演受訪者如戀愛 互相尊重
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
稱港產紀錄片發展遲 倡金像獎設最佳紀錄片鼓勵業界
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
議員赴中聯辦春茗 梁君彥回邀鄭雁雄訪立會
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
搶人才扶貧增6首長職 議員質疑重疊
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
牛肉刀劫老婦 匪遇頑抗事敗 刀傷己手 逃200米就擒
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
坪洲碼頭擬翻新 料2026年竣工
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
醫生：不飲酒也會肝癌 慢性乙肝屬主因
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
稱攬炒十步「十畫無一撇」 鍾沛權：未思初選合法否
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
理大家長車案 控方：遇截倒車證犯罪
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
圍大興基地促交代泄氣體 3人認集結
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
六四日堵路 中年漢認集結囚7月
騙泰女賣淫案再拘3人
騙泰女賣淫案再拘3人
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
客貨車撞斃過路婦 司機被捕
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
大灣區GBA新聞：粵各市表態今年發展大計
灣區手記：復常 ／文：尚東美
灣區手記：復常 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】渣馬擬11．19再辦 料增名額 冀吸引國內外人參加 回復「國際」
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】立會擴建設辦公室「示範單位」 梁君彥：淺色調開心啲
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】黃錦星再有新職 6月任中大嘉賓講者
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】建築師馮永基開回顧展 林鄭到場支持
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化
【Emily】話搵海外法官要變 議員倡要識中國文化