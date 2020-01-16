大灣區GBA新聞：灣區9+2市GDP去年增約2% 內地9市增4100億 主要深圳貢獻

明報記者 陳子凌

綜合而言，灣區內地9市去年GDP總量排名不變，深圳以3.24萬億元居首，原本有機會突破3萬億元經濟規模的廣州，因去年GDP僅增長1%，而以GDP總量2.82萬億元居次；佛山及東莞繼續排第三和第四。這4個城市亦是灣區內地9市中達到萬億GDP水平的城市。

累計下來，9個城市的GDP總和從2021年的10.05萬億元升4.6%至10.46萬億元，但增加的4100億元當中主要依靠深圳貢獻。事實上，去年9市當中，GDP增幅最好的是惠州，年升4.2%，但對GDP增量的貢獻只有10%左右，而增幅次好的分別是深圳及江門，同樣升3.3%，佔9市GDP增量約42%及4%。至於去年GDP增幅最弱的是中山和東莞，分別錄得0.5%和0.6%升幅。

廣州增1％ 中山東莞升幅最弱

另一方面，據香港統計處公布的預估數值，香港去年GDP按年倒退3.5%，以2021年GDP為2.86萬億港元估算，香港去年GDP預估約2.76萬億港元，折合人民幣約2.37萬億元；而至截稿前，澳門尚未公布全年經濟數據，按其去年首3季GDP為1283.88億澳門元換算的話，則澳門首3季GDP約1051.15億元人民幣。加上內地9市GDP，大灣區9+2城市去年的GDP總和估計約12.9萬億元，較2021年的12.6萬億元增約2%。

事實上，去年灣區各市經濟表現未如理想。香港GDP按年倒退，政府發言人稱，主要受外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻、整體貨物出口大跌所拖累，而第五波疫情及金融狀况收緊，也致本地需求減弱。

固定資產投資 9市僅深圳東莞惠州升

內地方面，去年灣區9市的固定資產投資只有深圳、東莞和惠州錄得按年升幅，但也只得逾8%的單位數增長；其中，8個城市的房地產投資在去年樓市不景氣之下，更顯著倒退，只有深圳仍保持增長；加上去年疫情反覆，封控措施下市民消費減少，各市社會消費品零售總額只維持低單位數增長，珠海及肇慶更按年減少；同時封控下企業受停工停產、原材料漲價等影響，規模以上工業增加值表現也欠佳，尤其是去年跌1.3%的東莞，其規模以上工業增加值佔GDP比例近一半，工業生產承壓也就成為東莞去年經濟接近零增長的主因。