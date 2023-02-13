地庫火鍋店抽氣故障 4職員吸一氧化碳送院

疑吸入過量一氧化碳不適的3男1女職員，年齡由23至54歲，4人清醒送院。現場消息指，事發時火鍋店未開舖，有職員在廚房生火準備食材，當時店舖抽氣系統故障，相信與職員不適有關。

事發昨午3時許，尖沙嘴金巴利道64號地庫一間火鍋店有5名職員疑吸入不明氣體不適，當中4人送院治理。消防員背上氧氣樽及帶同氣體探測器進入火鍋店，初步調查後相信店內積聚過量一氧化碳。

消防員背氧氣樽入舖調查

翻查資料，2019年尖沙嘴加拿分道一間懷舊舞場疑因有人在通風系統故障下繼續煮食，導致一氧化碳積聚，場內多人昏倒、暈眩及嘔吐，32人送院。去年12月，一名29歲女子在家洗澡時暈倒送院，初步調查顯示浴室抽氣扇沒有開啓，懷疑因此一氧化碳中毒。

衛生署衛生防護中心曾表示，一氧化碳無色、無臭、無味，因不完全燃燒含碳燃料（如木材、天然氣和汽油）產生，暴露於低濃度一氧化碳可能會頭暈、頭痛、疲倦和惡心等；暴露於高濃度者則可能視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。