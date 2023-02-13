情人節花墟旺 花店料生意接近疫前

旺角花墟不少花店昨午擺放各式各樣情人節鮮花，吸引不少顧客。經營批發零售的花店負責人梁小姐表示，今年訂單比去年多約四成，不少顧客農曆新年過後已查詢花價，上月底開始陸續收到訂單。她稱今年情人節為上班日，不少訂單會送上辦公室，「始終今年都恢復正常，不用在家工作，佢哋都想送上辦公室」。

梁稱，今年顧客大多選購1000元以下的鮮花，指今年為復常後第一個情人節，預計不少人會預訂餐廳慶祝致花費增加，故選購較便宜花束。她稱，以往店舖會入口昆明玫瑰，但天氣影響令貨源緊張，故轉入口較貴的厄瓜多爾和哥倫比亞玫瑰，價格亦會微升。

花店稱天氣致貨源緊張 花價微升

另一花店負責人葉小姐說，不少熟客在節日到海外旅遊，今年訂單與去年相若，但多了不少顧客到店舖買花，預計情人節當日有更多人光顧，料生意額或接近疫前水平。

吳先生每年都會到花墟買花送給太太，他說今年的花較往年貴但可接受，「老婆開心，貴啲都冇所謂！」他又表示，過去兩年疫情只在家中慶祝，今年會「搞得隆重啲」，預算在外慶祝花費約2000元。