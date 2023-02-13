港聞

港聞二

情人節花墟旺 花店料生意接近疫前

【明報專訊】明天是本港復常後首個情人節，今年氛圍比去年濃厚，昨有不少人到旺角花墟買花。有花店負責人形容今年生意比去年多約四成，上月底開始收到不少訂單；另一花店店主則表示今年生意額或可接近疫前水平。

旺角花墟不少花店昨午擺放各式各樣情人節鮮花，吸引不少顧客。經營批發零售的花店負責人梁小姐表示，今年訂單比去年多約四成，不少顧客農曆新年過後已查詢花價，上月底開始陸續收到訂單。她稱今年情人節為上班日，不少訂單會送上辦公室，「始終今年都恢復正常，不用在家工作，佢哋都想送上辦公室」。

梁稱，今年顧客大多選購1000元以下的鮮花，指今年為復常後第一個情人節，預計不少人會預訂餐廳慶祝致花費增加，故選購較便宜花束。她稱，以往店舖會入口昆明玫瑰，但天氣影響令貨源緊張，故轉入口較貴的厄瓜多爾和哥倫比亞玫瑰，價格亦會微升。

花店稱天氣致貨源緊張 花價微升

另一花店負責人葉小姐說，不少熟客在節日到海外旅遊，今年訂單與去年相若，但多了不少顧客到店舖買花，預計情人節當日有更多人光顧，料生意額或接近疫前水平。

吳先生每年都會到花墟買花送給太太，他說今年的花較往年貴但可接受，「老婆開心，貴啲都冇所謂！」他又表示，過去兩年疫情只在家中慶祝，今年會「搞得隆重啲」，預算在外慶祝花費約2000元。

上 / 下一篇新聞

醫療疏忽控刑事 醫專倡訂指引釐清 中大區結成稱難一錘定音 可設醫學法律界對談平台
醫療疏忽控刑事 醫專倡訂指引釐清 中大區結成稱難一錘定音 可設醫學法律界對談平台
稱檢討失誤助進步 梁嘉傑憂刑事化致封口
稱檢討失誤助進步 梁嘉傑憂刑事化致封口
港醫療向有4層監管 區結成：刑事起訴非「疊層架」概念
港醫療向有4層監管 區結成：刑事起訴非「疊層架」概念
將軍澳建電設施 短期電費或不減反增 專家：兩電管制協議2033完 或致未有新能源先增利潤
將軍澳建電設施 短期電費或不減反增 專家：兩電管制協議2033完 或致未有新能源先增利潤
填海建廢料處理設施「對到正」 小村困擾斥無諮詢
填海建廢料處理設施「對到正」 小村困擾斥無諮詢
未擬撤離土 港救援隊：當地人組人鏈施援「非常感動」
未擬撤離土 港救援隊：當地人組人鏈施援「非常感動」
珠海預製 焚化爐巨型組件抵港
珠海預製 焚化爐巨型組件抵港
底價5000 車牌「R」2550萬成交 60口叫價競投 創歷來第二高價
底價5000 車牌「R」2550萬成交 60口叫價競投 創歷來第二高價
市建局研重建深水埗 130公頃涵1800幢舊樓 發業主問卷街訪 更新前期準備
市建局研重建深水埗 130公頃涵1800幢舊樓 發業主問卷街訪 更新前期準備
安達臣道居屋地盤塌天秤 房屋局修訂2026年完工
安達臣道居屋地盤塌天秤 房屋局修訂2026年完工
民建聯設「人大政協辦」 處理市民涉內地求助
民建聯設「人大政協辦」 處理市民涉內地求助
地庫火鍋店抽氣故障 4職員吸一氧化碳送院
地庫火鍋店抽氣故障 4職員吸一氧化碳送院
酒駕無牌司機心虛 乘客涉頂包雙雙被捕
酒駕無牌司機心虛 乘客涉頂包雙雙被捕
大灣區GBA專題：港式咖哩魚蛋 化成預製包「入屋」 在穗港人百煉醬汁 尋回兒時「掃街」美味
大灣區GBA專題：港式咖哩魚蛋 化成預製包「入屋」 在穗港人百煉醬汁 尋回兒時「掃街」美味
大灣區GBA專題：圓兒時夢不求做大 如父輩言「搵兩餐」
大灣區GBA專題：圓兒時夢不求做大 如父輩言「搵兩餐」
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
手機攝錄家俬 即獲搬運費報價
擬藉增值服務和大數據增加收入
擬藉增值服務和大數據增加收入
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】KOL「跳手指舞」宣傳香港 有網民批「咁Hea」 有人話想嚟旅遊
【Emily】KOL「跳手指舞」宣傳香港 有網民批「咁Hea」 有人話想嚟旅遊
【Emily】卓永興復賽 玩人浪話感存在感
【Emily】卓永興復賽 玩人浪話感存在感
【Emily】渣馬紙杯紙盒運喵坊 即場製紙漿
【Emily】渣馬紙杯紙盒運喵坊 即場製紙漿
【Emily】領事有得過大海 賀一誠料將去葡
【Emily】領事有得過大海 賀一誠料將去葡
【Emily】煤氣奪4職安金獎
【Emily】煤氣奪4職安金獎