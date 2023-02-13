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民建聯設「人大政協辦」 處理市民涉內地求助

【明報專訊】新一屆全國人大、政協兩會下月將於北京展開，民建聯昨日（12日）宣布成立「人大政協辦事處」，將協助處理市民關於內地的查詢求助，也會做政策研究並在兩會提案。民建聯主席、全國人代李慧琼昨被問到是否有意擔任全國人大常委時表示，暫時未有新消息公布，稱如有機會出任任何崗位，都會盡力做好。

接任人大常委否 李慧琼：未有新消息

現屆全國人大常委譚耀宗卸任在即，李慧琼昨未有正面回應有否獲邀接任人大常委，「每個崗位如有機會擔當，都會盡全力做到最好，希望將角色發揮得最好」，又說暫時未有新消息。李慧琼過去被問到是否有意出任常委，均說中央會有安排，個人意願不是考慮因素。

民建聯今屆分別有7名人代及9名政協委員，將成立「人大政協辦事處」，具體工作包括協助港人求助及查詢，做政策研究在兩會提案，聯繫各界團體及人士、傳達國家政策及工作，並就涉港問題向中央提出意見及建議。對於為何現在成立辦事處，李慧琼說，今屆該黨有一定數目的人代和政協，冀發揮聯合力量，加上本港進入「由治及興」階段，所以決定在新一屆兩會前夕宣布成立。

李慧琼提到，民建聯過去收到不少港人就內地房地產項目求助，部分涉及「爛尾樓」，該黨人代和政協會在兩會提案推動改善有關法規，也會協助反映訴求和轉介予部門跟進。辦事處將設顧問團，由具內地律師資格、熟悉國情者等擔任，譚耀宗是成員之一。李慧琼稱，將於民建聯總部設實體辦事處，市民亦可透過電話、電郵、網頁和民建聯各區辦事處，向該黨人代及政協查詢求助。

相關字詞﹕政協 人大代表 兩會 民建聯

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