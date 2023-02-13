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安達臣道居屋地盤塌天秤 房屋局修訂2026年完工

【明報專訊】秀茂坪安達臣道房協資助出售項目（房協居屋）地盤去年9月發生天秤（塔式起重機）倒塌工業意外，至今未有重置天秤時間，房屋局昨證實，該項目約1400個資助出售單位的完工日期由2024/25修訂至2025/26年。不過房屋局指出，該項目只佔未來36萬伙公營房屋供應的很小部分，預計房協安達臣道項目的延誤並不會影響未來5年整體公營房屋落成量。

稱不影響未來5年公營房屋落成量

另外，房協回應查詢稱，安達臣道石礦場R2-2號地盤項目其他工作如常進行，房協會繼續檢視工程進度及適當安排。

本報昨日報道，房協位於秀茂坪安達臣道的資助出售項目地盤，自去年9月發生天秤倒塌意外後，至今未有重置天秤時間，有工程界及測量界人士均認為要追落後有困難。房屋局昨重申，公營房屋供應在「提速、提效、提量」的同時，亦必須注意確保地盤安全，承建商必須為僱員提供安全的工作環境。

發言人指出，政府在《2022年施政報告》及《長遠房屋策略》2022年周年進度報告公布，已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，可滿足未來10年（即2023/24至2032/33年）約30.1萬個公營房屋單位的需求；未來5年傳統公營房屋的建屋量預計會增至約12.8萬伙，政府會持續監察各公營房屋項目進度，使這些項目能盡快落成。

相關字詞﹕房協 天秤意外

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