市建局研重建深水埗 130公頃涵1800幢舊樓 發業主問卷街訪 更新前期準備

區議會憂難保留區內特色

市建局行政總監韋志成在網誌公布，將展開深水埗130分頃土地規劃研究，東起巴域街及大埔道，西至西九龍走廊（通州街）；南起界限街，北至興華街。韋於網誌稱，市建局會郵寄問卷至樓齡30年或以上大廈的業主，了解單位內部、樓宇結構及居住環境意見，包括有否滲漏、鋼筋外露或石屎剝落等，以參考制定更新優次。本月起逐步展開「深水埗地區意見調查」，街訪市民對該區更新看法，隨後會邀請政府部門及團體參與小組會議或工作坊，預期4個月內完成。

公務員合作社樓宇亦為是次研究重點之一，包括順寧道及保安道一帶樓宇，市建局將向合作社社員收集樓宇狀况意見。市建局稱，由於房委會在重建高樓齡公共屋邨有清晰政策，故公營及資助房屋不在研究範疇內。

是次研究涵蓋汝州街、南昌街一帶，以及售賣電子零件的鴨寮街及近年咖啡店興起的大南街。深水埗區議會主席覃德誠昨向本報表示，關注以往市建局項目往往令街里式店舖減少，「主要集中商場，進駐不少集大牌以團式經營，地區店舖無一間就少一間」。他稱大南街有布疋市場、書店等文化色彩較濃的店舖，擔心日後重建令地區「士紳化」，商場取代小店，令基層居民原有生活方式及選擇減少。

韋於網誌提到，一級歷史建築「主教山配水庫」毗連今次研究區域，會研究如何協調主教山周邊土地用途規劃，配合該區整體發展。

本研社憂引發收購劏房逼遷

本土研究社昨於社交平台撰文指整個重建研究區域廣闊，配水庫成重建概念，令周邊地區有重建收樓疑慮。本研社稱重建研究開展或「引發私人投機收購」，令區內劏房戶面臨加租逼遷。