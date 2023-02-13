底價5000 車牌「R」2550萬成交 60口叫價競投 創歷來第二高價

自訂車牌號碼「R」開價5000元，每口叫價1000元，引起全場熱議。「R」由90號牌競投者叫價5000元，之後10多餘人舉牌叫價，競爭激烈，叫價直逼200萬。再經過近10口叫價後，叫價突破1000萬元，只剩下手持123號和161號牌的競投者叫價，雙方經過近40口爭奪後，「R」車牌最後由手持123號牌女士以2550萬元競得，成交價比底價高出5099倍。

投得「R」的女士未有回應傳媒提問。優質幸運車牌中心負責人顏文翰原對「R」估價約1000萬元，今成交價翻倍，他認為「喜好的人自然會決定（出價）」，叫價視乎競投者是否有「富豪級競爭」，對結果不感意外。雖然「R」成交價比他估價高一倍，但未能破前年自訂車牌號碼「W」成交價2600萬元的紀錄，顏認為「W」可象徵勝利，比「R」更具代表性，故價值更高，而且暫未見「R」有升值潛力。

開價最高的車牌為「292」，底價85萬元，每口叫價5000元，最後由手持45號牌的競投者以底價投得，為昨日成交價第二高。被記者問及心情，競投者笑說「無什麼特別」。

底價47萬 「UU 88」乏問津

拍賣中亦有不少「好意頭」的車牌號碼如「VV 8888」和「UU 88」等，其中「UU 88」底價47萬元，每口叫價5000元，開拍後全場嘩然，最後無人出價而需收回。顏文翰認為今次部分無人叫價的車牌底價過高，除了「UU 88」，底價77.5萬元的「863」同樣無人競投，顏形容是「趕客走」。