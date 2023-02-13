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珠海預製 焚化爐巨型組件抵港

【明報專訊】環保署正在石鼓洲外海的人工島興建垃圾焚化爐I·PARK1，當中在珠海預製、重約6000公噸的巨型鍋爐燃燒組件已經水路運抵香港，有待組裝。環保署表示，I·PARK1預計2025年投入服務，每日可處理約3000公噸廢物，焚燒廢物過程會產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度電，足夠供應10萬戶家庭。

I·PARK1料年供10萬戶用電

環保署表示，I·PARK1承建商以「組裝合成」建築法，在珠海預製主要機電設備組件，包括6個鍋爐燃燒組件及6個煙道氣體處理系統組件，總重5萬公噸，相若5座法國埃菲爾鐵塔的鋼結構重量。組件預製完成後會運至人工島組裝及測試，當中已抵港的鍋爐燃燒組件重約6000公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下11個組件今年將陸續抵港。

環保署又指，海上運輸及裝卸載巨型組件要在低風浪及良好天氣下做，並要配合潮汐水位及天氣突變；在兩地項目團隊配合，以及港府與大灣區相關單位的通力合作，令組件在海上跨境運送的過程順利完成，等候安排運往人工島組裝。

署方又稱，香港將繼續發展轉廢為能設施，以逐步取代由堆填區處理每日近1.1萬公噸都市固體廢物。除了興建中的I·PARK1，環保署亦正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2委聘顧問做環境影響評估及技術研究，另會展開全港選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出「零廢堆填」及碳中和的目標。

相關字詞﹕石鼓洲焚化爐

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