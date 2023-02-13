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未擬撤離土 港救援隊：當地人組人鏈施援「非常感動」

【明報專訊】土耳其上周一（6日）發生7.8級強烈地震，連同鄰國敘利亞合共逾2.8萬人死亡，港府早前派出救援隊到土耳其災區哈塔伊省搜救，前日在瓦礫中救出3名傷者。身處土耳其的救援隊指揮官于文陽昨以視像形式接受本港傳媒訪問，分享當日搜救情况，形容當地救援工作困難，視像訪問期間亦一度遇上餘震，但他表示暫未有撤離計劃，救援隊會繼續盡力搜救。

于文陽稱，前日當地時間下午約5時30分，有居民向救援隊求助，指遠處瓦礫下懷疑有人被困，而當時有挖泥機正挖掘該處約6米深的瓦礫，救援隊隨即派出安全主任，評估現場環境及叫停挖掘工作，確認有傷者被困及身處位置後，救援隊決定在不影響結構安全下掘出一條救援通道，最後救出一女兩男。

于形容，當時確認瓦礫下有生還迹象時，救援隊員都很振奮；搜救期間，當地居民及救援組織自發組成「人鏈」，清理道路讓傷者安全送到地面，「看得出（他們）是眾志成城去做救援行動」，令他非常感動。

天冷偶有餘震 物質剩一周

被問到行動有何困難，于文陽稱當地環境惡劣，道路和網絡嚴重受損，大部分建築物傾側及倒塌，亦經常發生餘震，加上天氣寒冷，日間只有約5℃，晚間更跌至零下，令搜救難度增加，各隊員仍保持士氣，「黃金72小時已經過去，但我們仍會想盡辦法，不放過任何救人的機會，去拯救生命」。他又指，現時物資只夠隊員使用一周，但團隊暫未有撤離計劃，如需要物資會向消防處求助。

土總領事籲捐款代捐物資

于亦表示，本港救援隊配備「世界級」搜救設備，包括可探測呼吸或移動的生命探測器，亦有使用搜救犬和無人機協助工作。他強調非常重視隊員安全，於每次救援行動前均要評估風險，確保區域適合搜救，亦會與國際救援協調小組互通消息，隊內亦有準備衛星電話，供隊員每日向家人報平安。

土耳其駐港總領事卡永祝昨日回覆本報稱，估計約一周內收到本港至少60噸物資，現時冬天衣物已足夠，仍需睡袋、帳篷等物資，並建議市民可捐款代替捐物資。

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