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港聞二

填海建廢料處理設施「對到正」 小村困擾斥無諮詢

【明報專訊】政府計劃於將軍澳132區對出海域填海並興建6個「厭惡性」公共設施，包括建築廢料處理設施、混凝土配料廠及廢物轉運站等。與填海範圍「對到正」的安聯村日後將首當其衝，面對填海工程以至公共設施建成後運作的影響，村民估計塵埃和臭味會隨海風帶來長期困擾，並指政府從未有就工程主動諮詢。

發展局：兩月內可提意見

發展局回覆稱，樂意聽取包括安聯村在內的當區居民意見，歡迎公眾在未來兩個月提出意見，於日後優化方案時一併考慮。

安聯村於網上被形容為「廢村」，但原來該村近年有村民陸續回流居住。65歲的李先生自小在安聯村生活，因該村交通不便，步行往鯉魚門需時半小時，他長大後便搬到市區，至2019年一家六口回流該村，修葺父母留下的祖屋，並養了貓狗，打算數年後可在村內過退休生活。李生形容村內環境良好，「這裏空氣很清新，退休後又可以種菜，生活都很寫意」，而該村大部分村民均姓李並有親戚關係，現時有約20戶居住，大部分都是近幾年回流到村。

村民憂塵埃惡臭吹入村

李先生表示，填海一事是從他人包括行山人士口中得悉，政府從沒主動諮詢村民，「我們亦是受影響的一群！」他說，早前有政府人員到村內視察，理應得知安聯村有村民居住，不理解政府為何不通知他們。他又擔心日後相關設施開始運作後，混凝土配料廠會製造大量塵埃，連同廢料堆積的惡臭味隨風吹到村落，嚴重影響村民健康和生活，無奈說：「大家都只想在村內安靜生活，萬萬沒想到會有此事發生。」

據李生所言，村民並非反對於將軍澳填海興建公共設施，但認為填海範圍可移近將軍澳跨灣連接路，又或向海中心伸展，「起碼村民不用直望到設施」。他指出，納入填海範圍的海灘有海蝦、珊瑚等海洋生物，更是遊人「打卡」熱點，認為政府應考量相關因素。安聯村約20名村民已自發成立關注組，並向區議員求助，期望政府可聆聽村民意見。

明報記者 謝穎怡

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