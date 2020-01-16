將軍澳建電設施 短期電費或不減反增 專家：兩電管制協議2033完 或致未有新能源先增利潤

明報記者 馬耀森

設施將由電力公司投資興建

中電：談電價尚早 港燈：研究中

中電表示，為接收更多輸入的零碳能源，有需要在港興建新的電力設施，將軍澳選址是理想地點，又指該項重要基建需時建設，合適的選址是非常關鍵，現時討論新的電力來源是言之尚早。中電稱，政府及中電會繼續在鄰近地區探索合適的零碳電力，包括尋求共同投資和共同開發等機會，參與和營運鄰近香港的零碳能源項目，現時討論其對電價影響是言之尚早。

據本報了解，政府只負責填海造地，香港境內的輸配電設施將由電力公司投資興建，仍須提交政府審批。港燈表示，要引入零碳電力，需投資建設所需的輸電網絡，具體計劃研究中。

現時兩電的電價由基本電費及燃料調整費組成，當中基本電費與固定資產淨值掛鈎，兩電投資新機組或輸配電設施，都會影響基本電費；至於燃料調整費是根據實際燃料成本釐定，屬實報實銷，每月均會調整。現時兩電的「准許利潤」水平，訂定為固定資產平均淨值的8%。

專家：「零碳電力」長遠抵部分升幅

能源諮詢委員會前成員文志森分析，現時政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》至2033年底屆滿，即使接收內地電力的設施趕及2035年前啟用，輸入零碳能源最快亦要於下一輪《協議》才有望實現，但電力公司在境內投資輸配電設施，按現時《協議》可賺取8%准許利潤，料單是本港境內輸電設施成本至少已達數以十億元，若於2035年前建成並入帳，基本電費會有加價壓力。不過，文認為長遠引入零碳電力，有望抵消部分電費升幅。

環境局長謝展寰早前稱，將軍澳132區擬填海以容納的電力設施冀可在2035年前啟用，長遠可提供香港約三成電力，希望將來有更多競爭，在新的《協議》討論過程中，能對市民有利，但強調新協議與新電力設施並非掛鈎。

內地輸電 方式暫無定案

政府消息稱，將軍澳132區填海只是提供基建設施，將來以專用電纜由內地發電源頭向本港輸電，抑或是本港與內地聯網，仍要看將來安排，暫無定案。香港核學會主席陸炳林認為，若以專用電纜方式，在輸電源頭鋪設電纜到港，做法有如在大亞灣核電站鋪設電纜，將核電直接輸港，好處是可確保供電穩定性不受影響，但缺點是供電來源局限；若本港連接內地電網，由於內地供電穩定性仍不及本港，本港供電穩定性或會受內地影響，但好處是可輸入各種零碳能源，核能之外亦可輸入太陽能或風能等。