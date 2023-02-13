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港醫療向有4層監管 區結成：刑事起訴非「疊層架」概念

【明報專訊】兩名被控誤殺的聯合醫院醫生，前年已被醫委會聆訊裁定專業失當，引起醫學界關注案件是否在現行監管框架上，加諸額外刑事框架。中文大學生命倫理學中心榮譽顧問區結成（圖）不認為刑事起訴是「疊層架」概念，稱本港醫療制度一向有4層監管，包括醫管局內部懲處、醫務委員會聆訊、民事訴訟及刑事責任，以往亦有DR美容案、拉丁舞導師抽脂案，「嚴重疏忽誤殺」罪一直都在。

稱「嚴重疏忽誤殺」罪一直存在

區結成接受本報訪問稱，本港醫療疏忽民事訴訟早有案例，具備清晰定罪元素，包括（一）確立醫患關係中謹慎責任（duty of care），（二）醫護違反上述謹慎責任，以及（三）因而構成對病人的傷亡；如提升至刑事層面，即涉「嚴重疏忽誤殺（Gross Negligence Manslaughter, GNM）」罪，則帶有「極度疏忽、冷漠、不理他人死活」般罔顧病人安全之意味，中文翻譯成「嚴重疏忽」未能準確反映，易令人誤以為是以事故本身的嚴重性釐定。

即使如此，區稱，醫護人員憂慮在於涉及公院的醫療疏忽，因醫療本身具不確定及高風險，情况與一般疏忽有異。他以不小心駕駛比較，指巴士司機不會經常被要求轉換路線，或同時駕駛多輛巴士，但醫生卻要同時照顧不同病人，「護士又會問問題，病房追你又要跟進」。

梁嘉傑：倘職責分清 不會損業界監管互信

至於刑事處理醫療疏忽會否損害業界與監管機構互信，香港醫學專科學院主席梁嘉傑認為，只要分清各部門職責便不會有問題，重申「醫委會是看專業失德，司法機構就是看民事、刑事」，又認為單一事件難以左右互信，惟「長時間建立的東西，好多時候可以一朝之間失去」。

梁嘉傑又說，普通法框架存在彈性，容許法官按照不同案件判決。他稱除了醫療案件較複雜外，醫生亦對彈性定義較容易感到憂慮，重申業界絕非認為其專業可以凌駕法律。

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