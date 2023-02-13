稱檢討失誤助進步 梁嘉傑憂刑事化致封口

醫局現有風險通報 反映重要「學習文化」

醫管局現時會按季度公布風險通報，講述公立醫院醫療事故並提出改善建議。梁嘉傑接受本報訪問時稱，此舉反映業界重要的「學習文化」，鼓勵醫護正視「不理想的治療、過程」並與同事討論和學習，有助整個業界從失誤中汲取教訓，以提升醫療水平，毋須「每個人都要犯5次錯，才能學到5件事」。梁憂慮在刑事壓力下，醫護以往對失誤的開放及學習態度，會被恐懼取代，如擔心主動交代錯失將引致法律問題，甚或將來成為呈堂證供，最終不再開誠布公交流經驗，令醫療系統難進步。

個人系統責任漸釐清 區結成：免醫護過於防衛

區結成亦談及，本港醫療管理逐漸釐清個人和系統責任，透過檢討將事故演變成醫療系統學習過程，不會將所有責任加諸醫護身上，「不會有事就人頭落地」，可避免醫護人員過於自我防衛、隱瞞事實。

至於本案會否令醫學界築起自我防護圍牆，區認為言之過早，稱誤殺案雖震撼，但不相信醫護會因而看風駛𢃇。惟本港日後如更常以刑事處理醫療疏忽，當前線醫護有感尺度、門檻改變，行為模式或會改變，顛覆整個醫療文化，加劇「防禦性醫療（defensive medicine）」。

區提防禦性醫療 醫生或過度檢查診治

區結成稱，「防禦性醫療」在醫療民事訴訟較多的地方如美國很常見，婦產科、腦神經外科等原本很受歡迎的專科，因風險較高，令新人入行有很多顧慮。他稱醫生或會為病人過度檢查或診治，例如病人本來或只需回家服藥及等覆診，醫生為小心起見會轉介病人做各樣檢查和掃描，浪費資源之餘，亦添病人焦慮；另一情况是迴避高風險程序，即「應該做的不做」，以免出錯而被追究。

梁嘉傑補充，醫生向病人「問清楚少少」並非壞事，惟若做大量不必要的醫療程序或檢查，或會致病人延誤治療，以及增加公營醫療系統開支、減慢服務效率。至於會否影響醫生士氣、海外醫生回港執業意欲，他認為屬「好個別人士的做法」，涉及多個因素，毋須過分憂慮。