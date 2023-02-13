醫療疏忽控刑事 醫專倡訂指引釐清 中大區結成稱難一錘定音 可設醫學法律界對談平台

明報記者 張逸羲、何珮瑚

梁嘉傑稱，刑事處理醫療事故未必是壞事，或有助推動醫療系統改善硬件配套、令醫生更小心處理病人，惟強調須平衡刑事檢控對公眾的利弊，否則或構成漣漪影響，對公眾整體利益影響可超預期。他憂慮出現「被覺得用不得其所」的刑事檢控，深遠影響醫生心理、醫患關係和醫療系統（見另稿），指「幾時用、幾時不用」刑事檢控須小心拿揑，政策上亦有可配合之處。

英國曾有一名實習兒科醫生因治療疏忽致病童不治，2015年被裁定「嚴重疏忽誤殺」罪成，引發當地對醫護工作環境及刑責等討論。其後英國政府委託專家檢討並撰寫報告，建議鼓勵醫療專業人員成為專家證人、鞏固警方及衛生部門等持份者對相關案件的專業認知，以及就醫療事故轉介刑事調查訂立指南等（見表）。

梁嘉傑籲參考海外建議 稱指引非由醫專訂

梁嘉傑引述報告稱，海外經歷各類案件後對處理醫療失誤提出不同建議，本港可參考，盼毋須如外國般「行多好多路」。他建議本港訂指引，解說何時須就醫療事故作刑事調查、檢控、聆訊；他指醫療刑事案較少見及複雜，受醫生心理、系統監督和配套等影響，故執法部門判斷須否調查或檢控絕非易事。惟他強調訂清晰指引有難度，亦絕非由醫專制訂，詳細待各界討論。

依賴專家證人意見 倡改善培訓

梁續稱，因處理醫療事故較依賴專家證人意見，建議改善醫療專家證人培訓；他透露醫專去年起已開辦類似網上課程，院士完成約10小時課程後可取得證書，至今逾100人參與。他指任何醫生都可任專家證人，但責任極大，醫專至今有約500名院士表明願意成為專家證人，惟因本身醫學專科範疇多、醫生工作繁忙，要找「有質素、得閒、願意成為專家證人的醫生」很吃力。

短期難釋醫護憂慮 區倡結案後對談討論

區結成則認為，法律上對醫療疏忽的定義是有關行為低於合理標準，起訴講究符合最低門檻，相反大多醫學臨牀指引則列明最高標準，「教大家做好些，怎會講最低標準」，故法律和醫學界認知一向有差距，難找「權威」一錘定音，「即使找熟悉法律的醫學界教授、專家解釋，那一把尺又是否等同法律界那把尺呢？」

醫專上周曾邀請法律專家於網上研討會，向院士、專科實習生等講解刑事醫療疏忽的法律原則等，有與會醫生認為未能釋疑慮。梁嘉傑承認絕非「三扒兩撥」可釋慮，研討會只是起步點，提供最基本了解，其後方可用「比較理性、基於事實的根基」進一步討論。

區結成認為，政府短期內難以釋除醫護憂慮，醫專只能提供「教書式」知識講解何謂刑事疏忽、有何案例，其他更深入討論只能待案件審結。他說，外國依賴法官深思熟慮判決每個案例，社會從中累積智慧，可惜學習過程並非無痛，建議本港待此案審結後設平台，促進醫學及法律界對談，釐清和討論當中偏差，日後配合相關訓練及課程。

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