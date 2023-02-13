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【Emily】卓永興復賽 玩人浪話感存在感

【明報專訊】渣打香港馬拉松噚日舉行，有官員同立法會議員參賽，仲喺facebook分享打卡相和賽後感受。其中副政務司長卓永興「重出江湖」，以1小時24分55秒完成10公里賽事。原來佢十幾年前都跑過渣馬，不過之後因為小腿肌肉撕裂冇再參加，事隔多年再參賽，雖然比以往慢咗廿幾分鐘，但佢話最重要係同市民一齊享受活動，下年會練習多啲先比賽。出發前，卓永興同一班跑手玩人浪，佢形容感覺好正、好有存在感。

陳浩濂歎燒肉米 狄志遠分享貼士

副財經事務及庫務局長陳浩濂第18次參加半馬賽事，佢未有透露自己完成賽事嘅時間，但就話賽後通過咗「電車測試」，仲有力撐樓梯到電車上層。跑完後佢仲食咗碗燒肉米，因為覺得食咩都唔會有罪疚感。新思維議員狄志遠都係玩半馬，佢話賽事好好玩，又分享策略，包括將速度控制喺每公里8分鐘內，上斜用急步，落斜跑快啲，跑到最後覺得吃力，就鼓勵自己要堅持，最終以2小時58分52秒、喺大會時限內完成。

第10年參賽嘅民建聯鄭泳舜就以2小時4分完成半馬，經民聯陸瀚民就挑戰全馬，以4小時36分19秒完成。

賽事主辦單位喺終點出口處向跑手派發紀念品，除咗有香蕉、蒸餾水、鎮痛貼同能量棒等，仲有一塊冰巾，而包裝就印上「跨部門反恐專責組」同「涉恐涉暴」舉報途徑資料，唔通賽跑都要勿忘國安？

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