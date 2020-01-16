【Emily】KOL「跳手指舞」宣傳香港 有網民批「咁Hea」 有人話想嚟旅遊

其中一個短片（reels）宣傳系列係由KOL以去香港唔同景點跳「手指舞」宣傳香港，以「接龍」方式每人介紹3個景點，再標記下一個接受挑戰嘅KOL，佢哋都喺IG標明係「同旅發局合作」（#inpartnershipwithhktb）。現時已經登場嘅KOL包括居港加拿大人Taylor R、中法混血兒J Lou（林欣）、健身達人Emi Wong（王樂婷）、中韓混血兒Sue Chang。

網民對呢批宣傳片有讚有彈，有人話香港風景好靚，好想嚟，但有人覺得隻舞令人尷尬（awkward）、「簡直係公關災難」、「竟然幫政府（宣傳）十分失望」、「咁Hea（迤）不如唔好拍啦，完全唔知想表達啲咩啊」；亦有網民用簡體字話「我想去香港旅游（遊），但是希望這個城市能夠包容大陸人」。