手機攝錄家俬 即獲搬運費報價

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

MOVE IT MOVE IT Limited創辦人兼行政總裁吳浩鏘表示，父母經營物流公司，求學時一到假期會到家族公司工作，所以深知這行業欠缺一種方便、快速、準確而又低成本的報價方法。

現時，物流公司承接搬遷生意前，通常會派人上門察看和報價。但是為了控制每宗生意的平均報價成本，負責報價的人每日都會察看很多地方，每個地方只會停留大約5分鐘，再用手寫下清單和總收費就離開。由於逗留時間短暫，又沒有標準化和詳細清晰清單，與客戶的溝通或有不足，到搬遷當日雙方便容易出現爭拗。例如，搬運工人可能發覺有物件漏報，但業主又要求搬遷，又或者清單內某些家俬不能直接出入門口，需要先行拆卸等，於是會打電話回公司詢問，以及要求提高工錢。

分區派單 避免惡性競爭

於是吳浩鏘2021年便開始構思，設計一個手機App來方便報價，既節省派人上門報價的成本，同時又減少看漏、報漏的情形，同年11月成立該公司。他的構思是，需要搬遷服務的家庭和公司客戶只需在該公司的手機App中輸入起點和終點，然後在室內轉一個圈拍攝短片，將短片上載到雲端，人工智能軟件會自動將短片中的各種家俬和家具逐一辨識出來，並以標準化方式產生詳細清單。

合作的物流公司若對這宗生意有興趣，可以透過手機App提出報價給客戶考慮。此外，客戶或物流公司亦可以在手機App內輸入是否需要特別包裝、拆卸和重新組裝等增值服務，以減少爭拗。

經過一年多籌備，現時已經約有5家物流公司和該公司口頭達成合作協議，並且簽下意向書（MOU），其中包括他父母經營的物流公司。此外，有約100家物流公司正在商討中。吳浩鏘表示，為了避免競爭太過激烈，以及協助合作的物流公司節省燃油費用，該公司會將物流公司分成多個地區，讓系統採用分區派單的方式，以確保每個地區有一定數目但又不至於太多的物流公司同時搶單。

將分成B2C和B2B兩個版本

至於手機App和人工智能軟件方面，亦已開發得七七八八，去年底已經開始測試，但需要再改進，例如速度等，估計今年中可以正式推出。屆時，該手機App將會分成B2C和B2B兩個版本。B2C版是供不常搬遷的家庭和公司使用；B2B版專供中高檔家俬店、琴行、數據中心及生物科技公司等高用量企業客戶使用。

因為家俬店和琴行等經常需要送貨到客戶家中，但很少自設車隊。而且，中高檔的家俬和鋼琴很忌刮花，需要較高級的包裝和搬運技巧，搬運費也略高。至於數據中心不時會購入新伺服器，其包裝和運送亦需要較小心，盡量做到避震的要求。而生物科技公司需要運送樣本（例如血液、尿液、鼻拭子等）來回檢測中心、診所、醫院和實驗室等。

人工智能向客戶提供參考報價

吳浩鏘計劃，在B2C版，該公司會就每宗生意和合作的物流公司分帳；但B2B版收費方式未定，可能也會向客戶方面收費（因為程式可能有度身訂造的設計），但若後者每個月的使用次數夠多，或許只會收取固定月費。

他又稱，在服務推出初期，客戶必須等待物流公司方面提供報價，才知道收費水平，但藉着深度學習（Deep Learning）技術，該公司的人工智能軟件將會逐漸學習到每個地區的合作物流公司計算收費方式。因此，中長期來說，當其人工智能軟件完成辨識家俬和產生清單後，就可以即時提供一個參考報價給客戶，讓客戶先作心理準備。