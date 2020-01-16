大灣區GBA專題：圓兒時夢不求做大 如父輩言「搵兩餐」

沒趁旺開分店 「從不以門市為主」

舖頭去年9月開張，Kevin透露，10月的生意額已經賺錢，「回頭客多，有客人一口氣外買100粒魚蛋，也有人問能否只買咖哩汁。是強心針，證明產品受歡迎」。極速盈利，自言為滿足兒時夢想的Kevin卻沒考慮趁熱打鐵開分店，及至去年11月廣州疫情爆發，舖頭停堂食足足一整個月，事後有人讚他先見之明，Kevin卻不以為然。「有沒停堂食都一樣，從一開始就不打算以門市為主，所以沒想過開分店。」他解釋：「我做電商，做市場推廣已經20年，做舖頭卻太陌生了，唔熟唔做。」

近年愈來愈多港人前往大灣區創業，Kevin認為，論小本經營，內地會比香港簡單，而且一旦抓準機會，「回報大於香港」，但正如他堅持不開分店一樣，「一定是選擇做自己擅長的領域，不擅長的話，有什麼好機會你也抓不住」。

作為較早一批到廣州發展的港人，Kevin說心態很重要，不要想着要做到多大規模或行內翹楚。「我不會說自己是來創業，我只是來做點小生意，其實上一代父輩說得很好，我們返內地，都只係搵兩餐啫」，已在廣州找到兩餐兼找到老婆的Kevin笑道。