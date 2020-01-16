大灣區GBA專題：港式咖哩魚蛋 化成預製包「入屋」 在穗港人百煉醬汁 尋回兒時「掃街」美味

「滿足秘笈系列」門店位於廣州北京路商圈，紮起頭巾的Kevin和員工一起在舖頭「拮魚蛋」，還不忘向光顧的客人推銷「可以掃碼，我們不單有堂食和外賣，還有預製包裝，網購直接送到家中，隨時加熱就食得」。

內地即食品選擇少 「難道次次點外賣」

早在2008年，任職於寶潔的Kevin獲派到廣州，離開公司後自立門戶經營自家品牌電動牙刷。Kevin說好運很快賺到第一桶金，業務也一直十分穩定，童年時的一些想法便蠢蠢欲動。「我很喜歡吃，最愛『掃街』，咖哩魚蛋、牛雜、煎釀三寶、碗仔翅、雞蛋仔，又便宜又好吃」，Kevin說當年曾想像過將不同的車仔檔集中一塊，後來旺角、銅鑼灣果然開始湧現一批批集齊不同街頭小吃的小食店。「夢想實現了，可惜不是我」，Kevin自嘲。

不過在廣州10多年，心細的他卻看到另一種可能。「我在廣州吃過很多所謂的港式咖哩魚蛋，好難吃！車仔檔不會用咖哩粉呀。」Kevin亦留意到內地即食食品選擇不多，「不是罐頭就是急凍水餃，連公仔點心也沒有」，這令為食的他犯愁，「有時就想吃一點小食，最好叮幾分鐘就可吃，難道次次點外賣？」於是「把又便宜又好吃的街頭小食帶入屋」這念頭就在腦海萌芽，2020年決定推進。

選擇咖哩魚蛋為首款入屋的街頭小吃，因那是Kevin至愛，但要複製出當年港式味道着實不易，尤其是咖哩魚蛋的靈魂——醬汁。疫情令他沒法回香港蒐集資料，而且為貫徹「又便宜又好食」的宗旨，成本考慮下不能全部材料從香港進口，「前前後後煮過幾百種咖哩汁，一天吃不知多少粒魚蛋」，Kevin說，就算是最愛，去到後期試食「也只能放入口咀嚼幾下便吐出來，實在嚥不下了」。不斷嘗試下，最終成品出爐，試過的港人朋友都一致同意「正是此味」。

覷準年輕人少下廚 電商為主

舖頭去年9月開張，不過「滿足秘笈系列」早於2021年底已開始網上銷售，「從一開始，肥琛記主打的就是電商」。Kevin表示，電商領域是自己專長，加上察覺到內地90後、00後鮮入廚房，他認為加熱即食產品（即內地的預製菜）商機可期。事實上，近年內地預製菜市場規模持續擴大，就連廣州酒家、陶陶居之類的餐飲品牌也加入，江門、肇慶也在建設預製菜產業園。

開門市助攻電商 「有人感直播拮魚蛋療癒」

現時「滿足秘笈系列」除了咖哩魚蛋（圖），還有牛丸及香腸，Kevin透露稍後會再重新設計產品包裝，以及在3月推出不用放冰箱的常溫包裝，亦正研究下一款可預製的港式街頭小食。而門店的選擇則更多，還有瑞士雞翼等，但對Kevin來說，舖頭的作用更像是產品體驗店，主力發展仍是全國銷售的電商渠道。「我常常說是一舖三用，做堂食、做外賣和做直播。」他笑道：「真沒說笑，有人喜歡看直播拮魚蛋，覺得畫面好治癒。」而這3種功用，目的只有一個，就是為電商渠道增加客源。

對於肥琛記，Kevin強調不算是二次創業，更像是懷着一份把兒時想做的事情做下來的心態，所以沒考慮什麼願景，「認真做吧，能夠爆起就爆起，當中頭獎，爆不起，普普通通做下來也不錯」。雖說平常心，Kevin還是有宏圖，最希望是囊括內地不同城市的街頭小食，「將大灣區乃至全國又便宜又好食的街頭小食統統帶入屋」。

明報記者