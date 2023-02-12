蕭澤頤：正檢視反修例未起訴個案 冀月內公布

警招聘減 蕭指行行請人也難

警察學院昨舉行結業會操，26名見習督察及89名警員畢業。蕭澤頤出席結業會操後表示，警方一直採取積極主動的招募策略，包括每季舉辦招募體驗日、在本地及內地大學初步遴選，以及推行運動員招募計劃等。他稱今個財政年度截至去年12月31日共有超過6400人投考警隊，相信本年度的招聘情况會較上一年好。

稱着重傳媒關係 接受持平批評

蕭澤頤又指警隊希望招募有為、有抱負的年輕人，每100名投考見習督察者僅會選出約4人，警員則每100名投考者選出約11人。警隊招聘人數過去3年持續下跌，他稱現時本港勞動人口減少、應屆中學畢業生數目亦下跌，各行業都同樣面對招募人手的挑戰。

警方早前去信《東方日報》指其評論警方的片段偏頗，被問及事件時蕭澤頤稱，警方非常着重與傳媒的關係，會接受「持平的批評意見」，又指過去兩三年不時會與前線記者見面，以溝通了解對方工作的困難。他舉例，數月前與某傳媒機構記者見面後，採納對方的建議，將警方記者會片段上傳雲端，以便重溫。

擔任結業會操檢閱官的監警會主席王沛詩致辭表示，市民對警員的工作表現及行為操守等要求有增無減，前線警員執法時充滿挑戰及壓力。她提醒結業警員在未來警務生涯的任何時候，不要忘記決定加入警隊的抱負，「堅守志向、絕不退縮」，自覺維護身為香港警隊一員的榮譽。

（反修例風暴）