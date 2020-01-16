家長車首案 7人圖礙司法囚7至13月 官指有伙同元素但沒複雜計劃 情節較「12港人」輕

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理大，7人涉駕駛車輛或拉開渠蓋等接應爬渠逃離校園的示威者，各被控意圖妨礙司法公正罪名成立，是首宗涉及「家長車」的反修例案件。法官昨判刑指出，若協助暴動者逃離，犯案者便可逍遙法外，而本案另有伙同犯案的元素，為加刑因素，但不涉複雜計劃，屬單一事件，案情較「12港人」潛逃案輕，終判處7人分別入獄7至13個月不等。至於爬渠逃離理大的前熱血公民成員鄭錦滿審訊中途遭加控暴動罪成，法官認同控方延誤檢控而減刑（見另稿），判囚3年8個月。
8名被告年齡介乎27至33歲，司機葉嘉祺、無業黃逸滔、售貨員梁祖光早前承認意圖妨礙司法公正罪；裝修工人何志豪、時任民政事務總署行政主任陳啟賢、舞台燈光工人馮思睿及廣告導演林泳汶則不認罪受審。鄭錦滿否認意圖妨礙司法公正，經審訊後被裁定罪名不成立，但控方完成舉證後加控的暴動罪則成立。
鄭錦滿暴動罪囚3年8月
針對鄭錦滿的暴動罪，區域法院暫委法官鄭念慈指示威者起初佔據理大校園，其後與警方對峙時發動攻勢，更以雜物堵塞紅磡隧道，警方在推進期間遭投擲殺傷力大的汽油彈。鄭官稱香港為法治社會、和平安寧的社區，不容許無故暴力發生，特別是針對執法者，法庭要堅決打擊罔顧法紀的行為，對犯案滋事者迎頭棒喝，須判處阻嚇刑罰，否則社會將付出沉重代價。
官：僅單一事件 非持續犯案
不認識示威者 助逃不會獲益
鄭官續稱，示威者其後試圖分批突圍，「連登」有帖文探討爬渠而出的可行性，鄭官形容鄭錦滿「走投無路，只好不顧安危」從渠爬出理大。考慮到暴動規模和暴力程度，但無證據顯示鄭錦滿有帶領角色，適當的量刑起點為監禁4年半。鄭官認同控方延誤檢控，因此刑期扣減9個月，另因鄭錦滿同意大部分案情，節省法庭時間，故額外減刑一個月，最終判處監禁3年8個月。
至於另外7名被告，鄭官指若他們協助參與理大內暴動的示威者逃脫，犯案者便可以逍遙法外。鄭官考慮到被告的行為不涉複雜計劃，沒有持續，僅屬單一事件，重犯機會低，而他們本身不認識逃走的示威者，不會因而獲益，因此以監禁12個月為量刑起點。不過鄭官同時指出，眾被告雖然未必知道具體計劃，但必然知悉非單獨行事，故就伙同犯罪加刑兩個月。鄭官不接納辯方稱他們也遭延誤檢控，各被告有權拒絕提供手機資料，警方需時調查當中內容。
供警查手機蒐證被告獲減刑
鄭官稱，葉嘉祺遇查時配合提供手機密碼，讓警方能根據WhatsApp群組資料採取進一步行動，拘捕同案其他疑犯，構成減刑因素，再考慮他認罪和沒案底，判監7個月。梁祖光與黃逸滔亦認罪，減刑後分別囚9及10個月。鄭官指何志豪雖然沒實際妨礙行為，惟這僅因他沒遇到逃出的人，否則必會協助他們離開，最終因沒案底而獲減刑一個月，共囚13個月。
陳啟賢代表求情稱，被告有一名3歲兒子，妻懷有第二胎，他入獄後未能見證孩子出生，也無法陪伴兒子成長，而且因本案很可能會失掉工作，對家庭經濟負擔很大。鄭官最終判無案底的陳啟賢、馮思睿和林泳汶入獄12個月，並特別提到陳成功協助一名不知名者離開，其刑責較其他被告高，既然選擇犯罪便要承擔責任，念及其個人情况，決定寬大不加刑。
【案件編號：DCCC 363, 314/2021】