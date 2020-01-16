家長車首案 7人圖礙司法囚7至13月 官指有伙同元素但沒複雜計劃 情節較「12港人」輕

8名被告年齡介乎27至33歲，司機葉嘉祺、無業黃逸滔、售貨員梁祖光早前承認意圖妨礙司法公正罪；裝修工人何志豪、時任民政事務總署行政主任陳啟賢、舞台燈光工人馮思睿及廣告導演林泳汶則不認罪受審。鄭錦滿否認意圖妨礙司法公正，經審訊後被裁定罪名不成立，但控方完成舉證後加控的暴動罪則成立。

鄭錦滿暴動罪囚3年8月

針對鄭錦滿的暴動罪，區域法院暫委法官鄭念慈指示威者起初佔據理大校園，其後與警方對峙時發動攻勢，更以雜物堵塞紅磡隧道，警方在推進期間遭投擲殺傷力大的汽油彈。鄭官稱香港為法治社會、和平安寧的社區，不容許無故暴力發生，特別是針對執法者，法庭要堅決打擊罔顧法紀的行為，對犯案滋事者迎頭棒喝，須判處阻嚇刑罰，否則社會將付出沉重代價。

官：僅單一事件 非持續犯案

不認識示威者 助逃不會獲益

鄭官續稱，示威者其後試圖分批突圍，「連登」有帖文探討爬渠而出的可行性，鄭官形容鄭錦滿「走投無路，只好不顧安危」從渠爬出理大。考慮到暴動規模和暴力程度，但無證據顯示鄭錦滿有帶領角色，適當的量刑起點為監禁4年半。鄭官認同控方延誤檢控，因此刑期扣減9個月，另因鄭錦滿同意大部分案情，節省法庭時間，故額外減刑一個月，最終判處監禁3年8個月。

至於另外7名被告，鄭官指若他們協助參與理大內暴動的示威者逃脫，犯案者便可以逍遙法外。鄭官考慮到被告的行為不涉複雜計劃，沒有持續，僅屬單一事件，重犯機會低，而他們本身不認識逃走的示威者，不會因而獲益，因此以監禁12個月為量刑起點。不過鄭官同時指出，眾被告雖然未必知道具體計劃，但必然知悉非單獨行事，故就伙同犯罪加刑兩個月。鄭官不接納辯方稱他們也遭延誤檢控，各被告有權拒絕提供手機資料，警方需時調查當中內容。

供警查手機蒐證被告獲減刑

鄭官稱，葉嘉祺遇查時配合提供手機密碼，讓警方能根據WhatsApp群組資料採取進一步行動，拘捕同案其他疑犯，構成減刑因素，再考慮他認罪和沒案底，判監7個月。梁祖光與黃逸滔亦認罪，減刑後分別囚9及10個月。鄭官指何志豪雖然沒實際妨礙行為，惟這僅因他沒遇到逃出的人，否則必會協助他們離開，最終因沒案底而獲減刑一個月，共囚13個月。

陳啟賢代表求情稱，被告有一名3歲兒子，妻懷有第二胎，他入獄後未能見證孩子出生，也無法陪伴兒子成長，而且因本案很可能會失掉工作，對家庭經濟負擔很大。鄭官最終判無案底的陳啟賢、馮思睿和林泳汶入獄12個月，並特別提到陳成功協助一名不知名者離開，其刑責較其他被告高，既然選擇犯罪便要承擔責任，念及其個人情况，決定寬大不加刑。

【案件編號：DCCC 363, 314/2021】

明報記者

（反修例風暴）