前稱防疫 理大城大未開放校園 城大今稱師生安全為重 理大指周詳考慮人流管理

明報記者 梁敏琪

理大回覆本報查詢時表示，校園有超過3.3萬名師生和員工在學習、教學研究或參與各種活動；校園位處市區中心，校方在持續檢視人流及校園管理安排時須周詳考慮。城大表示校園「位處交通要道，以大學、教職員及學生的安全為重」。翻查資料，兩大學去年底回覆傳媒查詢時，均提及會密切留意疫情發展及應變，理大稱預先登記安排是「鑑於新冠疫情持續」。

學生校董：難再有社會事件

議員校董：信校方會評估安全

胡偉權稱，目前公眾進入校園須透過理大師生預先網上登記，提供訪客姓名、所屬機構、電郵等資料並取得二維碼（QR Code），而師生亦要拍卡入閘。胡引述校方1月初仍稱未有取消閘機的時間表，他認為政府幾乎已取消所有防疫措施，防疫理由站不住腳，再發生社會事件的可能亦微乎其微，封閉校園是過分憂慮。

吳永嘉認為出入限制主要考慮校園安全而非防疫，舉例說近日有法院玻璃疑被射擊，相信校方會適當評估需要。他續稱，大學花了很長時間修復校園，校董會亦忙於處理校內其他新工程，希望未來討論出入安排。

對於城大仍然封閉，當區前區議員、民協譚國僑稱，街坊不可再經校內升降機直接前往又一城、九龍塘站，要沿桃源街走近300米斜路，「我哋行都身水身汗，對長者、坐輪椅者更加係挑戰」，他指出，該升降機是校方早年體恤街坊及師生需要而建，至今未開放校園，他感不解及失望。

城大學生會：批核機制不透明

倡仿中大做法

城大學生會署理會長劉浚傑同意，如校園可連繫社區「何樂而不為」。他引述校方解釋，措施可減少流浪漢及盜竊，方便校園管理，惟如今嘉賓講師，或家長冀入校與子女拍畢業照，均要事先向校方申請，造成不便，批核機制亦不透明。他曾建議校方參考中大即場登記，或晚上限制外人入校的做法，惟未獲校方正面回應。

本港多所大學自2019年底起限制公眾進入，港大、浸大、嶺大及科大先後在去年重新開放，8所資助大學中僅餘城大和理大尚未開放。中大及教大有限度開放，公眾須在入口向保安登記；中大設閘機，職員和學生須拍卡入校，而教大師生入校須出示證件。中大稱會適時評估風險，教大表示會不時檢視校園的保安安排。