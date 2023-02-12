昔基層醫療推手 楊紫芝：進度如「擠牙膏」

藥價高成挑戰 倡設管理局處理

楊紫芝多年前曾受政府委託探討基層健康工作發展方向，她昨日出席「基層醫療民間高峰會」時說，港府多年來針對基層醫療下了不少工夫，對於藍圖面世她感到相當高興。她預料本港推動基層醫療將有數項挑戰，其中需解決部分藥物價格較高的問題，建議若成立有法律效力的管理局，將比較好處理；其他挑戰包括現時部分巿民一有事就要看專科，以及醫科生或認為成為專科醫生比較吃香等。她又提倡公私營醫生就轉介專科病人須制定指南等。

陳肇始倡監察成效市民健康

政府在《基層醫療健康藍圖》提出多項工作，前食衛局長陳肇始形容，量度各方案成效、持續監察市民健康「相當重要」，建議醫衛局成立研究及數據分析辦事處，持續監察及量度服務水平。

有專家倡家庭醫生定KPI

曾任醫管局聯網總監的港大醫學院院長資深顧問雷操奭認為，推動一人一家庭醫生時，可仿效英國對醫生制定關鍵績效指標（KPI），如治理病人成效顯著可獲額外資助等。雷另關注如何增加私家醫生參與基層醫療的誘因，他認為專科門診醫生與家庭醫生現時缺乏溝通，導致部分家庭醫生憂慮未有能力獨自處理轉介病人，建議促進雙方溝通，為家庭醫生提供更多訓練，以釋除顧慮。