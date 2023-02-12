蔡若蓮：上學快測或下月撤 前提疫情穩定 學者倡多維持一段時間

2月起全港學校陸續恢復全日面授課，而中小學及幼稚園學生每日回校前快測的要求最少維持至本月28日。蔡若蓮昨出席港台《星期六問責》時說，復課後學生會留校午膳和參與課外活動，學生防疫意識較弱，又屬重點保護群組，故維持每日快測能減低爆發風險，亦讓家長放心。她說若全面復課後運作暢順、疫情穩定，在徵詢專家意見後，有機會取消每日快測要求。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，學校從行政角度當然希望盡快取消快測要求，相信學校會繼續呼籲家長留意子女身體狀况，若出現病徵應避免上學，估計如家長自律配合，不會令校內有特別爆發風險。

跨境生復課暢順 擬「免下車檢」

蔡又稱，跨境學生首階段復課運作暢順，得悉香園圍口岸巴士班次較疏後，已向巴士公司反映，當局正安排「免下車檢」，望能讓學童可留在跨境巴士上過關。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華昨出席商台《政經星期六》時說，為免病毒進入校園，上學快測要求應再維持一段時間，待再觀察疫情會否在校園傳播，再決定是否取消。他說近日疫情無反彈，但近年幾乎絕迹的流感病毒重臨。他說隨着社交距離措施及外遊限制放寬，市民聚會、旅遊增加，部分國家少人戴口罩，令病毒或交叉感染，而3歲以下兒童體內完全沒流感抗體，一旦感染病情會較嚴重，呼籲家長帶子女接種流感和新冠疫苗，並做好個人防護。

關日華：多聚外遊風險增

關又說，自己曾診治約700名確診新冠的兒童，約一成有長新冠症狀，分佈在肺、心、消化系統等，經6至9個月治療可康復。

明報記者

（新冠疫情）