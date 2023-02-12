蓮塘「點對點旅團」遊海洋公園 旅客讚方便

140名團友昨早8時半乘跨境專車從口岸抵達，下午5時半離開園區返回口岸，另有30人選擇留港過夜。園方特設歡迎儀式，包括安排多隻吉祥物供團友打卡拍照，並向每名團友派發雨傘作紀念品。

3年來首度來港的團友周小姐表示，最近關口重開，加上毋須核酸檢測便可來港，認為方便故跟團訪港。她上次到海洋公園遊玩已是小學五年級，故今日非常開心，希望可乘纜車及觀看熊貓。她說昨早經蓮塘口岸過關人流不多，自己亦提早完成申報手續，形容過程順利 。

首次來港的葉小姐帶同女兒參加旅行團，未知入園會花費多少，透露在港光顧食肆享用午餐及晚餐，如遇到女兒喜歡的東西也會購買。她稱未來會再來港購物並考慮去迪士尼樂園。

旅社料暑假生意始復六七成

舉辦今次點對點旅行團的港澳誠信遊經理陳博斐稱，團友熱中到港澳旅遊，故選擇海洋公園作目的地。他稱早上帶領140人過關只有稍微混亂，「始終團友3年無來香港」，認為整體安排不錯。他預計直至暑假，生意才可恢復疫情前六至七成水平；又說旅行社將設計到香港故宮文化博物館參觀的行程。