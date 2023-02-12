通關首周末 上水藥妝店旺食肆淡 香園圍泊位「超賣」 有預約亦無法入

全面通關首5日 出入境按周升七成

入境處數據顯示，昨日截至下午2時，有7.7萬入境及11.7萬出境人次。若比較全面通關前後5日情况，全面通關首5日2月6至10日有約151萬出入境總人次，較對上一周（上月30日至本月3日）約87.5萬總人次升約72.7%，而出境及入境分別增加46%及109%（見圖）。

其中提供旅客通關服務的香園圍口岸，城巴昨稱因應口岸客量較平日同時段高近三成，加強連接粉嶺上水的B7線至最密10分鐘一班，而昨起開辦連接大埔沙田的B8號線亦提升至最密30分鐘一班。該口岸停車場亦爆滿，有已預約車位的車輛未能駛入，職員解釋預約系統出錯導致「超賣」。運輸署呼籲今日有意駕車前往香園圍口岸的市民要先預約車位。

周五開張化妝品店稱首日6位數收入

鄰近上水港鐵站的巷仔街，化妝品店重新湧現。其中上周五才開張的「ONE．妝一」，昨午約1時大排長龍。負責人林先生透露，眼霜、面膜和洗面奶等大量貨品均供不應求，為減省顧客等候時間，公司在微信列出各款商品價格，顧客挑選商品後由店員協助「執貨」及收款。被問及是否刻意於全面通關開業，他稱早已決定上周五營業，期望取消入境限制後人流和生意額逐漸上升。

內地客：昔多藥妝金器 今多餐廳零售店

有「藥房街」之稱的新康街，龍豐藥房靠門口有約10個行李箱並列，由職員協助看管方便顧客購物。店內同時最少有10至20人購物。內地旅客陳氏夫婦疫情後首次訪港，計劃購物後返回深圳。他們認為全面通關後首個周末人流不算多，甚至較疫情前「蕭條」，而全面通關後往返毋須檢測，「檢測太麻煩未必會來港」。

疫情前平均每月訪港一兩次的洪先生說，今次是全面通關後首次訪港，主要陪伴友人買藥妝。他形容上水市面「大不如前」，憶述疫前藥妝和金器舖林立，有很多選擇，現時主要是餐廳和食品零售店居多。被問及會否順道到訪本港其他旅遊熱點，洪稱計劃即日往返，最快要「五一黃金周」假期日數較多，才有機會與家人來港旅遊，「反正已全面通關，用不着那麼急」。

據記者觀察，上水並非所有店舖即時受惠於通關，街邊商店和商場人流不算多。上水居民馮小姐稱，通關後對交通工具客量明顯增多，她早上出門上班亦受影響；惟街上暫未見過於擁擠的人流，相信經過一段時間後會見拖着行李箱的內地客湧現。記者昨午亦到灣仔金紫荊廣場觀察，只見兩個內地旅行團的旅客到場打卡拍照，其後乘旅遊巴離開。