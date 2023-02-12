一日兩宗 地盤工男學生街頭捱斬

疑爭女結怨 地盤工中6刀

昨清晨7時許，27歲姓李地盤工人與女朋友行經元朗泰利街18號榮華工業大廈外，兩名男子從白色私家車下車，手持牛肉刀襲擊李，逞兇後登上私家車往港鐵朗屏站方向逃去。李身體及四肢共有6至7處受刀傷，清醒送往屯門醫院治理，現場地面遺下血迹。警方事後在場調查，相信兩名涉案疑犯為本地人，身高約1.7米，中等身材，案發時穿黑色衣物。據了解，李早前與女友的前度男友曾因感情關係爭執。案件交元朗警區反黑組第二隊跟進。

18歲男與友公園聊天中伏

昨日凌晨3時許，18歲姓胡男子與3名友人在旺角洗衣街公園聊天，其間約6至7名男子走近，其中兩人持刀襲擊胡及其男性朋友，另外兩名女友人則大驚逃離現場。胡左手及肩被斬傷，負傷逃至彌敦道681號外向衝鋒隊警員求救，其後被送往廣華醫院治理。警方在附近尋回胡的兩名女友人，皆沒受傷，另一男友人則未尋獲。警方正追緝5名本地及一名非華裔涉案男子，案件由旺角警區刑事調查隊跟進。據了解，事主不認識兇徒，暫未知受襲原因。