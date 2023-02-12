古老物種號稱「活化石」 滅絕風險30年升兩級

羽冠聯想清官翎管

英鳥學家以「中華」取名

中華秋沙鴨除了外形獨特，本身亦是古老物種，於千多萬年前已出現，故有「活化石」及「鳥中大熊貓」的稱號。中華秋沙鴨雄鳥頭部的羽冠為黑色，雌性的羽冠較短，顏色為棕黃色。與一般鴨科鳥類的扁平嘴形不同，中華秋沙鴨的嘴型瘦長，前端較尖及有小鈎，配合其鋸齒狀牙齒，有利牢牢咬着獵物。另外，中華秋沙鴨的築巢方式亦與其他鴨科鳥類不同，不會於水草或岸邊陸地築巢，牠們會於10多米高的樹洞繁殖下一代，以避開其他動物滋擾。

資料顯示，英國鳥類學家John Gould於1864年在中國發現一種頭上長着一般野鴨沒有的冠羽、兩脇覆蓋鱗片狀花紋羽毛的野鴨，該種野鴨腦後的羽冠，令他聯想到清朝官員帽子上的翎管，於是將這種野鴨取名中華秋沙鴨。

主要江西越冬 廣東有紀錄

廣東省林業局網頁指出，2021年12月錄得45隻中華秋沙鴨在廣東南嶺地區越冬，是當地首次紀錄。資料顯示，自1965年以來，中華秋沙鴨先後於廣州南沙濕地、惠州惠東、汕頭澄海、梅州等地有越冬紀錄，不過主要越冬地位於江西省南昌市信江流域，是長江支流之一。

倘納名錄 港將擁3種秋沙鴨

根據香港觀鳥會出版的《香港及華南鳥類野外手冊》，華南錄得4種秋沙鴨，其中紅胸秋沙鴨、白秋沙鴨在本港冬季有紀錄，其餘兩種包括中華秋沙鴨及普通秋沙鴨在本港未有紀錄，若現時在本港出現的中華秋沙鴨被納入名錄，本港的秋沙鴨種類會增至3種。

（城市保育）