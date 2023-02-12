隻身南下越冬 國寶級中華秋沙鴨首訪港

明報記者 馬耀森

觀鳥會料為「迷鳥」

觀鳥者湧至 籲保持距離

自上月下旬起，社交媒體的本地觀鳥專頁均被這隻身來港的中華秋沙鴨相片「洗版」。本報記者日前到其日間出沒及覓食的地點，發現聚集20多名觀鳥者，大部分帶備望遠鏡及遠攝鏡頭。有觀鳥者說從網上得知這隻國家一級重點保護動物訪港，認為機會難逢；另有觀鳥者稱該野鴨外形獨特，加上其出沒地點為一處石灘，附近岸邊有平地供長時間等候，故吸引大批攝影愛好者，有人更表示早上8時已到場，認為長時間等候也是值得。據了解，有觀鳥者近日因為走近拍攝，令中華秋沙鴨受驚，一度飛離，至近日又飛回最初落腳的地點。

香港觀鳥會總監余日東表示，中華秋沙鴨主要分佈在中國東北如黑龍江、吉林等地，為鴨科秋沙鴨屬的鳥類，俄羅斯亦有繁殖紀錄，冬季會南下越冬，廣東的水庫偶見其蹤影，其他越冬地點包括日本及韓國等。他估計今次來港的中華秋沙鴨有可能是「迷鳥」（迷途的候鳥），而既然近年廣東已有其紀錄，個別中華秋沙鴨來港越冬亦屬正常。

淡水生境遭開發 列瀕危

余日東說，根據國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄，全球只有2400至4500隻中華秋沙鴨的成熟個體，屬於瀕危級別，「因為數量下降得快，有絕種危機」。

他又說，秋沙鴨屬的鴨大多在鹹水生境棲息，中華秋沙鴨則在淡水生境棲息，但其棲息地例如河流或湖泊面對開發威脅，面積大幅減少，影響其存活率，數量不斷下降，故有需要加強保育，令其族群數量增加。

嘴傷活動正常

觀鳥會不建議捕捉醫治

余又表示，留意到該隻到港的雌性中華秋沙鴨嘴部受傷，不過連日觀察發現其活動能力正常，偶然更會與小白鷺爭魚吃，認為其傷勢問題不大，不建議主張捕捉牠並安排治療，「最好是以不變應萬變」。

研納入港鳥類名錄否

余說，今次雖然只有一隻中華秋沙鴨來港，但觀鳥會稍後會研究是否將其納入香港鳥類名錄，確認成為本港鳥類之一。根據香港觀鳥會紀錄，截至去年4月，香港鳥類名錄共有572種雀鳥，相當於全中國鳥類數量約三分之一，當中只有兩種秋沙鴨，包括紅胸秋沙鴨及白秋沙鴨。

香港鳥種名錄正式確認的鳥種包括在香港有明確野生紀錄、經人為引入香港但毋須額外幫助已能繼續繁衍，以及曾在本港有野生群落的鳥種等，但不包括在飼養時逃逸或人為放生的鳥種。

（城市保育）

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