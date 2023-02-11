學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工

昨在網上討論區有家長表示，經學校訂購「活力午餐」飯盒，近日延遲約半小時送餐，子女在午飯時間開始仍未有飯盒。有受影響小學的家長向本報表示，近日子女在校午餐的派飯時間延遲，亦有家長在群組反映，昨日飯盒有供應不足情况，包括不能提供添飯、教師也無飯食。

大家樂集團昨日回覆本報，對於網上流傳活力午餐近日出現罷工，「澄清並無此事」，稱自去年底政府宣布復課安排，已開始增聘人手，應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故，不少員工已轉行，「要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張」。集團又稱已從其他業務單位調配人手到活力午餐協助，同時繼續與學校保持溝通，確保飯盒供應盡快回復穩定。

至於活力午餐目前為多少間學校供應午膳、今次受影響學校數量，大家樂集團無回應。

教育局去年12月宣布，全港學校分兩階段全面恢復全日返學，中學本月1日起恢復。小學方面，下周三（15日）起全面恢復全日制，但若全校兩針接種率達七成，現時亦准全日返學。

津小議會：校巴亦缺人 料屬短期

津貼小學議會主席胡艷芬表示，恢復全日面授初期學界對午膳及校巴等服務殷切，聽到有學校反映，有午飯供應商因人手問題拒絕接訂單，亦有校巴公司人手緊絀，相信是短期問題，相關公司需時重新招聘人手，「要給予少少時間讓那些公司復常」。她又說，有供應商曾在個別日子未能送餐，曾安排學校附近餐廳代送午飯，建議受影響學校可與供應商協調解決方案。