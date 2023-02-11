控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂

區諾軒料下周作供

此外，法官應辯方申請對獲准保釋的10名被告，即鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、陳志全、柯耀林、李予信撤銷宵禁令，審訊期間毋須到警署報到。何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨繼續還押。案件周一續審，料開始傳召認罪被告區諾軒作供。

10准保釋被告獲撤宵禁令

代表何桂藍的大律師Trevor Beel，昨日反對控方呈遞兩名專家證人講述facebook和YouTube的供辭。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪指出，於上月至本周一開審當日向辯方送達相關供辭，承認做法無依從「實務指示」在交付程序前交文件。他強調控方已在可行情况下盡早、在上月中向辯方送遞部分供辭，之後補充英文譯本。

法官關注到其中一名證人時任警員，卻在證人供辭簽署為警長，遂問控方「他是否預期自己獲擢升？」犯人欄內傳來笑聲。萬澄清是文件翻譯錯誤。

萬德豪續稱，控方打算先傳召另外4名證人，上述專家證人約於4月中才作供，認為辯方有足夠時間準備，涉及內容亦是普遍使用社交媒體情况。萬估計約4周完成控方案情，法官聞言問「未免有點樂觀？」控方遂改為預料6周。他又表示，控方擬傳召協調會議的出席者及選舉事務處人員作證。

辯方指難覓學者任專家證人 官：屬猜測

Beel重申，控方遲交文件對被告造成不公，指控方有內部專家證人，但本案屬「非一般」，辯方難以覓得學者擔任專家證人。法官隨即打斷稱「Speculation（猜測）」，認為僅屬辯方猜測。法官聽罷陳辭，批准控方兩名證人供辭呈堂，又說如辯方爭議相關證據呈堂性及真確性、對本案構成重大影響，着辯方下周一交代。

另外，就控罪和控方開案陳辭所指，被告為達至謀劃而參與或不參與立法會選舉等行為，Beel質疑控方就着這部分的相關指稱並不明確，要求控方釐清；此事項將稍後處理。明報記者

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法·初選案）