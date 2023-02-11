脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正

涉理大外兩案共9人

法官在判辭指出，控方表明申請目的是將9名答辯人帶到法庭，然後施加不得離港的保釋條件，因為若兩案上訴最終成功，但被告已離港而缺席法庭，將打擊檢控程序及令上訴變得毫無價值。雖然其中一名答辯人歐育婷已離港，控方亦不再堅持對她的拘捕令申請，但法官一併給予考慮。

官指上訴理據概括 感覺草率

判辭續指，律政司就案件呈述之上訴理據非常概括，兩宗案件能出現相同的法律理據，而且未有提供原審審訊謄本或法官裁決理由書等資料，令人感到申請草率（perfunctory）；法官考慮各人已被案件纏擾多年，其間須遵守各項嚴苛的保釋條件，故認為現階段毋須再施加保釋條件，拒絕控方申請。

另外，根據司法機構網頁，該兩宗上訴庭案件屬於非公開聆訊，並沒有列出答辯人資料。法官在判辭表示，控方同時爭議，若法庭最終不批准申請，便不應公開拒絕之理據，以免令答辯人知悉後會離開司法管轄區；法官明言，公告法庭決定及理據是滿足公正及行之有效的司法系統，不見得有任何理由要偏離此重要規則。

控方申保密判辭稱防離港

該兩宗理大外圍案件，分別涉及在尖沙嘴科學館廣場一帶的非法集結，以及在油麻地的暴動。首案有10人不認罪受審，其中8人即羅曉峰（現年33歲，下同，中學教師）、蔡希霖（21歲，學生）、杜俊興（32歲，健身教練）、鄧子健（23歲，理大學生）、彭永強（32歲，地盤工人）、麥俊彥（19歲，學生）、周浩泓（22歲，學生）及葉自傑（24歲）被裁定罪名不成立；另一案有5人受審，女被告歐育婷（案發時23歲，大學研究員）罪名不成立，當庭釋放。

【案件編號：CACC 13、 14/23】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676