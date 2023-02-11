男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性

17歲被告A.M.N.R.被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪及11項作出有違公德的行為罪，案發日介乎2021年5月14日至10月12日，涉及兩名女教師、3名女學生和兩名不知身分女子；除了兩名不知身分女子，其餘控罪皆發生在中學課室。

案情指出，2021年10月12日，事主A走到學生座位解答通識問題時，被告把手機朝天放在A裙底，被另一同學目睹。該同學隨後告知A，在被告同意下，他交出手機予副校長檢查，發現當中有其他裙底相。校方報警處理，揭發涉上述事主共191張裙底相和6段相關影片。

辯方求情稱，被告有一名孿生哥哥，父母管教嚴厲，全家均為虔誠天主教徒。心理報告顯示，被告未曾接觸色情刊物，成長過程無朋友，有自閉傾向，表達和理解情緒較弱；加上哥哥成績較優異，被告感自卑，或透過犯案與對方競爭。

【案件編號：KCCC 3158/22】