男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性

【明報專訊】九龍某中學的中四男生涉嫌在班房和其他場所多次偷拍女教師和女同學裙底，昨在九龍城裁判法院承認「作出有違公德的行為」等共12罪。辯方求情稱男生成長於天主教家庭，甚少談及「性」，上完生物課對性器官好奇，又無人給予指引，促致犯案。裁判官余俊翔批評被告犯下「彌天大錯」，考慮到其情况，決定索取感化、心理和精神報告再判刑，押後案件至3月31日，被告續准保釋。
17歲被告A.M.N.R.被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪及11項作出有違公德的行為罪，案發日介乎2021年5月14日至10月12日，涉及兩名女教師、3名女學生和兩名不知身分女子；除了兩名不知身分女子，其餘控罪皆發生在中學課室。
案情指出，2021年10月12日，事主A走到學生座位解答通識問題時，被告把手機朝天放在A裙底，被另一同學目睹。該同學隨後告知A，在被告同意下，他交出手機予副校長檢查，發現當中有其他裙底相。校方報警處理，揭發涉上述事主共191張裙底相和6段相關影片。
辯方求情稱，被告有一名孿生哥哥，父母管教嚴厲，全家均為虔誠天主教徒。心理報告顯示，被告未曾接觸色情刊物，成長過程無朋友，有自閉傾向，表達和理解情緒較弱；加上哥哥成績較優異，被告感自卑，或透過犯案與對方競爭。