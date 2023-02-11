港聞

港聞二

醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機

【明報專訊】曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏，涉與任骨科醫生的丈夫在超市偷取逾1600元食物一案，昨在九龍城法院續訊。莊慧敏稱，她完全不曉得自助付款機操作，以為附近傳出「嘟嘟聲」代表他們已付款。控方質疑她作為專業醫生，理應更謹慎，先向丈夫確認是否所有貨品已付款才離開，莊承認做法不妥善，「當時就係咁大意，就出事囉」。

稱聞「嘟嘟」聲 以為已付款

47歲被告趙名宇及48歲莊慧敏同被控去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件貨品。莊供稱，第五波新冠疫情爆發以來每天都很忙碌，周末也要處理公務，當她4月22日得知杭州的疫情措施時，曾跟丈夫商討安排遠在杭州的幼女提早返港。她談及幼女或未能就醫時一度激動落淚，「有啲咩唔舒服，睇醫生都未必睇到㗎嘛」。

莊續稱，翌日她到超市購物，由丈夫把貨品掃描，自己再放入袋，她在付款機前想起女兒和未完成的公務，同時執著於貨品入袋先後次序，「覺得自己做得唔好」，故過程有分心，亦無為意丈夫動作。莊又稱，她案發前不懂亦未曾使用自助付款機，不過她曾聽到「嘟嘟聲」；她知道聲音代表貨品已付款，稱是以往陪丈夫購物或目賭他人使用時得知。

莊同意當時枱面混亂，擺放很多東西，離開前應先向丈夫確認是否所有貨品已付款，「唔知點解當時無做到」。控方指莊並非不小心，而是故意與丈夫挑選多種貨品「製造混亂」，有默契地以匆忙為由不支付昂貴貨品，擔憂幼女一說則為捏造；莊否認。案件押後至3月9日結案陳辭。

【案件編號：KCCC 1147/22】

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