港聞

港聞二

的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨

【明報專訊】運輸署周三（8日）公布，青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）本月26日上午5時起實施「易通行」不停車繳費服務，連日來不少市民到「易通行」服務中心排隊查詢或購買「車輛貼」，當中包括的士司機。汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正昨在港台《千禧年代》批評政府推行過急，尤其本身並非車主、僅租用的士之司機，需用「司機卡」與車主或其他司機分拆隧道費，但業界反映司機卡缺貨，擔心如有替更司機遺漏司機卡，帳目會變混亂。

據「易通行」網站資料，有別普通私家車僅需貼上由車主申請的「車輛貼」，的士等商用車輛，司機如需與車行或車主分拆隧道費，可經流動應用程式處理，或額外購買「商用車司機卡底座」及「商用車司機卡」。租車司機每次開工時需將司機卡插入底座，收工時取回，如司機開工時無插卡或安裝不正確，隧道費服務商會向登記車主收取相關隧道費。

憂租車司機未插卡 費用轉嫁車主

勞士正表示，司機卡安排較方便，但行內不少替更司機或每日駕駛不同的士，擔心如遺漏司機卡易引起帳目混亂；而車主申請首張車輛貼為免費，但司機申領司機卡要付120元，亦不公平。的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，擔心個別司機未插卡或未付隧道費，相關逾期附加費或由車主承擔。

運輸署回覆本報稱，已要求隧道費服務商於客戶服務中心加派人手，適時補充司機卡貨量，署方已發出約8000張供的士使用的車輛貼。翻查資料，截至去年11月，全港有17,901輛的士。

認缺車種貼 運署：已促補充

市民另可申請不綁定帳戶、以儲值繳費的「車種貼」，署方回覆承認，因早前需求急增，曾短暫供貨緊張，已要求隧道費服務商加大供應；而下周起除客戶服務中心及服務點，自動售賣機亦會出售電單車「車種貼」。

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