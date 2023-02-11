議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早

勞聯周小松同意要調整最低工資，指調整水平及機制有「三落後」，包括最低工資過低、落後經濟發展及落後「名義工資指數」，質疑政府為何仍不落實一年一檢。

工聯會郭偉強批評最低工資制度如同「未見官先打八十」，尤其2021年通脹期間，當局宣布凍結最低工資，令工友雪上加霜，「捱兩年通脹，才追補給你」；又認為當局考慮調整最低工資時側重經濟數字，不理解工友生活。工聯會梁子穎亦指，凍結令最低工資落後通脹，政府不應「演繹到增幅是『大恩大德』」，建議將最低工資增至45元。

民建聯郭玲麗以政府外判的前線清潔工為例，稱他們從事厭惡性的行業，仍領取最低工資，要求政府帶頭改善，盡快落實一年一檢。江玉歡亦表示，4年僅增2.5元是侮辱基層，稱每天工作8小時、每月工作26日，只有約8320元工資，質疑低收入僱員何來有幸福感。

何錦標：委會10月交報告

勞工處助理處長何錦標回應稱，最低工資的目標之一為防止工資過低，屬安全網及最低底線，最終需考慮不同因素並取得平衡。他稱，今年10月底最低工資委員會將向政府提交有關檢討報告，是否落實一年一檢目前「言之尚早」。至於會否改革委員會，何指會考慮將公眾建議帶入委員會，惟現已納入最關鍵的持份者，未來會否有變，要看最終報告。

小組委員會主席馬逢國表示，在先立法後審議程序下，議員不能完全否定或否決修訂，惟期望政府未來善用上述檢討報告，扮演有為政府，「不要讓人覺得（政府）躲在委員會後面隱藏角色」，做推動者、領導者，盡快落實一年一檢。