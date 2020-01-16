港聞

港聞二

「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今

【明報專訊】因應第五波新冠疫情興建的「中央援港應急醫院」，港府曾引用《緊急法》建設臨時橋樑連接深圳邊境加快工程，橋樑近日已被拆卸。發展局昨日回覆本報表示，應急醫院和方艙設施「由中央援建並負責有關費用」，包括於該處搭建和拆卸臨時橋樑，以便工程進行，未有回應是否知道何時拆卸。至於應急醫院去年4月交付港府後一直空置，政府正研究未來安排。立法會議員陳凱欣稱，閒置土地資源並不理想，建議當局更主動規劃用途，以解決民生議題。

被問遲拆原因 發展局：無資料

港府去年初宣布在全港9處開展工程，以在短期內增加社區隔離及治療設施。其中落馬洲河套區援建項目的工程，由中央政府指派中建科工集團負責，當中應急醫院提供1000個牀位，社區隔離及治療設施則設約1萬個牀位。翻查資料，政府曾發稿提及橋樑將在「工程完成後」拆卸。被問及相關費用及延遲拆卸原因，發展局昨稱由於搭建和拆卸工程並非由特區政府出資，故無相關資料。被問到是否知道何時拆卸，局方未有正面回應。

「認同工程在控疫必須性」

時任政務司李家超用緊急法

特區政府發言人在去年3月4日的新聞稿表示，兩地工程人員同意在落馬洲河套區邊境地區，建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資以最短時間進出兩地；而時任政務司長李家超「認同相關工程在管控疫情的必須性」，故行使緊急法下的授權，豁免圍隔工地範圍內的工程、人員和物資在受本港相關法律的限制，而臨時橋樑將在「工程完成後」拆卸。政府公布豁免之時，臨時橋樑已跨河接駁香港邊境。

行政長官李家超本月初表示，因應疫情而增設的隔離設施有機會改建成青年旅舍或舉辦交流活動。財政司副司長私人辦公室昨日回覆，財政司副司長黃偉綸已獲特首委派負責統籌，評估社區隔離及治療設施未來安排；有關工作已經展開，副司長會聯同相關政策局和部門研究，具體細節和安排在有決定後會適時公布。

陳凱欣倡港府主動規劃用途

陳凱欣認為，雖然落馬洲河套區的項目由中央負責，惟相信中央明白過去數年本港落後於大形勢，理解本港因應發展而改變用途。她指應急醫院擁有足夠設備，而不少港人有前往內地看牙醫習慣，面對本港牙醫資源不足，加上海外醫生輸入數量有限，政府可考慮粵港協作模式，解決醫療服務「塞車」問題。她又指疫情下院舍成重災區之一，當局可考慮在《財政預算案》資助院舍，讓院舍改善內部間隔和空氣調控等，隔離設施可用作暫時安置長者等受影響人士，「即使免租借予社福機構，仍可提升相關設施社會價值」。

被問及何時會取消因應疫情訂立的《緊急法》，醫務衛生局回覆稱，政府會繼續密切留意疫情發展，不時檢視有關安排，在考慮所有相關因素後適當調節。局方又指，有關法律框架的存在並不代表政府會援引該等規例，並持續不變至有效期完結，舉例因應疫情發展，政府近月已撤銷絕大部分入境防控措施和社交距離措施。

上 / 下一篇新聞

脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
將藍過海巴士擬下月試辦
將藍過海巴士擬下月試辦
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題
到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度
議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到