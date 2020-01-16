「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今

被問遲拆原因 發展局：無資料

港府去年初宣布在全港9處開展工程，以在短期內增加社區隔離及治療設施。其中落馬洲河套區援建項目的工程，由中央政府指派中建科工集團負責，當中應急醫院提供1000個牀位，社區隔離及治療設施則設約1萬個牀位。翻查資料，政府曾發稿提及橋樑將在「工程完成後」拆卸。被問及相關費用及延遲拆卸原因，發展局昨稱由於搭建和拆卸工程並非由特區政府出資，故無相關資料。被問到是否知道何時拆卸，局方未有正面回應。

「認同工程在控疫必須性」

時任政務司李家超用緊急法

特區政府發言人在去年3月4日的新聞稿表示，兩地工程人員同意在落馬洲河套區邊境地區，建設臨時橋樑連接深圳邊境，讓工程人員和物資以最短時間進出兩地；而時任政務司長李家超「認同相關工程在管控疫情的必須性」，故行使緊急法下的授權，豁免圍隔工地範圍內的工程、人員和物資在受本港相關法律的限制，而臨時橋樑將在「工程完成後」拆卸。政府公布豁免之時，臨時橋樑已跨河接駁香港邊境。

行政長官李家超本月初表示，因應疫情而增設的隔離設施有機會改建成青年旅舍或舉辦交流活動。財政司副司長私人辦公室昨日回覆，財政司副司長黃偉綸已獲特首委派負責統籌，評估社區隔離及治療設施未來安排；有關工作已經展開，副司長會聯同相關政策局和部門研究，具體細節和安排在有決定後會適時公布。

陳凱欣倡港府主動規劃用途

陳凱欣認為，雖然落馬洲河套區的項目由中央負責，惟相信中央明白過去數年本港落後於大形勢，理解本港因應發展而改變用途。她指應急醫院擁有足夠設備，而不少港人有前往內地看牙醫習慣，面對本港牙醫資源不足，加上海外醫生輸入數量有限，政府可考慮粵港協作模式，解決醫療服務「塞車」問題。她又指疫情下院舍成重災區之一，當局可考慮在《財政預算案》資助院舍，讓院舍改善內部間隔和空氣調控等，隔離設施可用作暫時安置長者等受影響人士，「即使免租借予社福機構，仍可提升相關設施社會價值」。

被問及何時會取消因應疫情訂立的《緊急法》，醫務衛生局回覆稱，政府會繼續密切留意疫情發展，不時檢視有關安排，在考慮所有相關因素後適當調節。局方又指，有關法律框架的存在並不代表政府會援引該等規例，並持續不變至有效期完結，舉例因應疫情發展，政府近月已撤銷絕大部分入境防控措施和社交距離措施。