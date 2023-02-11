玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人

兩經理收550萬回佣 公司批2億訂單

Tesco Stores Limited的46歲前高級採購經理Zsolt Gergely Kovacs及43歲前採購經理Ladislav Gajdos，被控一項串謀使代理人接受利益罪；而57歲陳錦群則是鑫源玩具實業有限公司東主，被控一項串謀向代理人提供利益罪，以及兩項向代理人提供利益。

事發2010年6月至2020年1月，Kovacs和Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作，兩人根據Tesco International Sourcing Limited採購部建議，為Tesco PLC揀選供應商。Tesco Stores及本港Tesco Sourcing同為跨國雜貨零售商Tesco PLC子公司。Kovacs涉於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向陳索取回佣；Gajdos則涉於2012年中起參與有關貪污勾當。

控罪指出，Kovacs和Gajdos涉與彭一同串謀，使3人無合法權限或合理辯解，從陳接受非法回佣逾70.8萬美元（逾550萬港元），使Tesco Sourcing向鑫源發出訂單。陳則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭一同串謀，以相同目的向3人提供上述非法回佣；另向彭提供兩筆共20萬美元（約156萬港元）貸款。

涉案另一人認貪污 前年判囚3年

廉署早前檢控3人，由於他們目前不在港，周一（6日）向裁判法院申請手令通緝他們；而彭早前被落案起訴貪污，並承認控罪，前年7月判囚3年。