港聞

港聞二

玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人

【明報專訊】廉政公署正通緝兩名跨國雜貨零售商前採購經理及一名玩具供應商東主，涉嫌行賄受賄共逾90萬美元（逾700萬港元），使零售商向玩具供應商在2011年3月至2018年1月期間發出總值逾2600萬美元（約2億500萬港元）玩具訂單，違反串謀使代理人接受利益等。

兩經理收550萬回佣 公司批2億訂單

Tesco Stores Limited的46歲前高級採購經理Zsolt Gergely Kovacs及43歲前採購經理Ladislav Gajdos，被控一項串謀使代理人接受利益罪；而57歲陳錦群則是鑫源玩具實業有限公司東主，被控一項串謀向代理人提供利益罪，以及兩項向代理人提供利益。

事發2010年6月至2020年1月，Kovacs和Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作，兩人根據Tesco International Sourcing Limited採購部建議，為Tesco PLC揀選供應商。Tesco Stores及本港Tesco Sourcing同為跨國雜貨零售商Tesco PLC子公司。Kovacs涉於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向陳索取回佣；Gajdos則涉於2012年中起參與有關貪污勾當。

控罪指出，Kovacs和Gajdos涉與彭一同串謀，使3人無合法權限或合理辯解，從陳接受非法回佣逾70.8萬美元（逾550萬港元），使Tesco Sourcing向鑫源發出訂單。陳則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭一同串謀，以相同目的向3人提供上述非法回佣；另向彭提供兩筆共20萬美元（約156萬港元）貸款。

涉案另一人認貪污 前年判囚3年

廉署早前檢控3人，由於他們目前不在港，周一（6日）向裁判法院申請手令通緝他們；而彭早前被落案起訴貪污，並承認控罪，前年7月判囚3年。

相關字詞﹕向代理人提供利益 串謀使代理人接受利益罪 廉政公署

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