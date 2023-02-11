港聞

港聞二

深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔

【明報記者】深圳副市長張華近日率代表團訪港，與多名港府官員會面，又到訪中大商討未來合作計劃。到訪中大的深圳市委常委、深圳市政府黨組成員鄭紅波稱中大與深圳淵源深厚，深圳會全力支持未來新的合作發展項目。代表團今日將到訪米埔自然護理區及大帽山郊野公園，體驗香港「綠色旅遊」。

訪中大探討新能源研究落地

根據政府及相關機構公布，除張華外，深圳市代表團成員包括來自科技、文化、水務等範疇的官員，各人分組到不同本地機構訪問。中大校長段崇智形容，深圳重點發展的戰略性新興產業與中大的優勢研究領域「高度一致」，未來中大和深圳在創新科技、人才培育等方面合作空間廣闊。會後代表團參觀電化學能源與界面實驗室，探討新能源研究落地事宜。

張華則和官員先後與港府官員會面，包括文化體育及旅遊局長楊潤雄、環境及生態局長謝展寰、發展局長甯漢豪等。楊潤雄稱港深毗鄰，同為大灣區內城市，信兩地通關後有更多合作機會。謝展寰與深圳市政府辦公廳、深圳市政府港澳事務辦公室等官員會面，他稱特區政府會繼續致力與大灣區城市加強環境生態保護方面合作。

代表團周四到訪啟德體育園區，昨則到訪西九文化區，參觀香港故宮文化博物館、M+博物館和戲曲中心。深圳生態環境局代表則在環保署職員陪同下參觀新界東北堆填區，了解廢物處置工作。

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