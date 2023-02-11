港聞

港聞二

議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度

【明報專訊】現屆政府致力推動中醫藥發展，其中特首在《施政報告》提到將加設「中醫藥發展專員」職位，醫衛局提交立法會衛生事務委員會的文件提到，目標由「了解中醫藥發展」、「在行政管理方面有經驗者」擔任，但多名立法會議員昨在委員會會議指出，專員應具備中醫藥專業背景，如持有相關學歷、臨牀經驗等。醫衛局副局長李夏茵回應稱，希望相關職位可「能者居之」，對其背景持開放態度。據了解，當局對中醫藥發展專員初步有心儀人選，有關人選無中醫專業資格。

據悉當局有初步人選 無中醫牌

醫衛局在文件表示，中醫藥發展專員將負責本地中醫藥發展的政策事宜、監督中醫藥處運作和工作，目標由了解中醫藥發展、在行政管理方面有經驗的人員擔任，另允許有需要時動員公務員出任相關職位。至於8個協助專員職位，局方列明須在中醫、中藥、專業教育或學術研究等方面具專業背景、專長和人脈。

本身是香港註冊中醫學會會長的議員陳永光形容，推動中醫藥發展屬「相當專業」的工作，引述業界意見稱專員應為本地註冊中醫師，擁中醫學士、碩士或博士等相等學歷，有中醫藥科研或臨牀背景；相信上述資歷有助專員全面了解本地中醫藥發展情况，否則難令業界接受。曾任食衛局政治助理的議員陳凱欣表示，由擁中醫背景者擔任專員屬「最基本」條件，正如醫管局亦不會由中醫領導，認為不應由「外行人管內行人」。

李夏茵稱，對專員背景「持開放態度」，惟同意由有中醫醫背景者出任專員將有「極大優勢」，而詳細聘用要求日後將以書面回覆交代。

相關字詞﹕陳凱欣 陳永光 李夏茵 中醫藥發展專員 中醫

上 / 下一篇新聞

脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
將藍過海巴士擬下月試辦
將藍過海巴士擬下月試辦
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題
到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今
「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到