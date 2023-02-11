議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度

據悉當局有初步人選 無中醫牌

醫衛局在文件表示，中醫藥發展專員將負責本地中醫藥發展的政策事宜、監督中醫藥處運作和工作，目標由了解中醫藥發展、在行政管理方面有經驗的人員擔任，另允許有需要時動員公務員出任相關職位。至於8個協助專員職位，局方列明須在中醫、中藥、專業教育或學術研究等方面具專業背景、專長和人脈。

本身是香港註冊中醫學會會長的議員陳永光形容，推動中醫藥發展屬「相當專業」的工作，引述業界意見稱專員應為本地註冊中醫師，擁中醫學士、碩士或博士等相等學歷，有中醫藥科研或臨牀背景；相信上述資歷有助專員全面了解本地中醫藥發展情况，否則難令業界接受。曾任食衛局政治助理的議員陳凱欣表示，由擁中醫背景者擔任專員屬「最基本」條件，正如醫管局亦不會由中醫領導，認為不應由「外行人管內行人」。

李夏茵稱，對專員背景「持開放態度」，惟同意由有中醫醫背景者出任專員將有「極大優勢」，而詳細聘用要求日後將以書面回覆交代。