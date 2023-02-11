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前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長

【明報專訊】一對夫婦於2010至2012年間以熱熨斗、單車鏈及𠝹刀等襲擊家中印傭，受審後罪成囚3年3個月及5年半。受虐印傭早前入稟向夫婦索償，區域法院昨頒下判辭，認同原告人遭受的虐待襲擊程度及時間遠較Erwiana一案嚴重及長，下令該對夫婦須向原告賠償逾86.8萬元、利息及訟費。協助該印傭的工會表示，雖然今次頒下的賠償額是歷年最高，但其前僱主沒應訊，暫只能取回保險公司35萬元賠款。

前僱主沒應訊 暫只獲35萬保險

原告Kartika Puspitasari原本向兩名被告戴志偉及其妻區玉珊追討93萬元。兩被告一直缺席聆訊，亦無法律代表。

區院聆案官判辭稱，原告於2010至2012年一直持續重複遭兩被告襲擊及虐待，全身共有45處新舊疤痕，包括面部、四肢、背部和腹，現左耳、左手、左膊頭及腹部有肥厚性疤痕，大熱天時因發癢影響睡眠。另外她受聘期間每晚睡在廁所或椅子上，只能進食食物殘渣，事後亦患上創傷後壓力症，不時發噩夢等。

聆案官對比過去3宗家傭索償案件，認同原告在事件中遭受虐待程度及時間較Erwiana案嚴重及長，令原告感到沒有尊嚴和受到不人道對待，下令兩被告須賠償逾86.8萬元、利息及訟費。

官指嚴重過Erwiana 賠償歷年最高

香港國際移民聯盟、印尼移民工工會等代表在庭外形容，判決是移民工的勝利，惟10年的法律程序實在太長，而且「不論多少金錢均不能彌補Kartika所受的傷害」。他們又提到Erwiana至今仍未能取回賠償，憂慮類似案件令僱主更肆無忌憚虐待外傭，因「在香港爭取公義極艱難」，冀政府檢討政策防止再有外傭受虐。

【案件編號：DCPI 1891/16】

相關字詞﹕民事索償 區域法院 印傭

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