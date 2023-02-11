到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題

醫衛局本周二向立法會衛生事務委員會交文件，稱新冠疫情對中大醫院財政構成極負面影響，故向立法會申請允中大醫院順延5年還款。

委員之一自由黨主席邵家輝昨質疑中大醫院若「一早知道還唔到錢」，應盡早反映，而非「咁短時間整份文件上嚟（委員會）」，即使通過方案後亦不清楚醫院5年後能否如期還款，關注醫衛局呈報延遲還款方案前有否諮詢委員。經民聯梁美芬認同中大醫院有存在價值，惟認為還款方案如何調整仍有商榷空間，另關注延遲還款後中大醫院會否主動向立法會交代還款狀况。

盧寵茂：考慮定期公布還款狀况

中大醫院2021年9月起全面運作。醫衛局長盧寵茂昨回應質詢稱，中大醫院在獲開業一年數據後，已即時向政府提交，磋商如何能幫助醫院渡過難關。盧承認時間「確實好短」，但中大醫院首次還款期即將屆滿，故現階段處理方案迫切，他承諾將考慮定期公布醫院還款狀况。

馮康昨向本報表示，約一年前已向政府提出相關議題，惟去年2至3月面臨第五波新冠疫情，當時不論中大醫院、政府內部都將全副精神「放晒去疫情」。

院方稱須經多部門 「已傾咗好耐」

被問到是否認同「慢咗少少」通報立法會時，馮康稱事件涉及不同政府部門、中大校董會、律政司等，各方來來回回亦要考慮不同方案，形容過程中「有好多信息溝通、意見交流」，並不能單方面以時間長短衡量溝通是否足夠，另稱「（時間）雖然好似好短，其實已經傾咗好耐」。

局方：去年底收財務推算 已速呈立會

本報向醫衛局查詢港府何時收到中大醫院通知出現財困，要延期還款，以及為何在原還款期一個月前方將方案提上立法會。局方回覆稱，院方去年11及12月向港府提交最新財務推算，顯示如不獲政府支持將無法營運。政府經審視及推算，並與院方密切磋商不同方案後，評估須順延還款才可讓醫院繼續營運，已盡快將議題提交立法會，以期早日獲批。另外，馮康日前形容最初制定還款方案或「有啲漏洞」，例如將興建期計算在內。他承認，當日自己有份參與制定還款方案的部分工作，至於當時為何未留意到相關問題，他稱私營醫療市場生態已有很多改變，現時「好難講番轉頭」。