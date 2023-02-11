港聞

港聞二

到期償貸前局方始呈延還方案 議員批太遲 中大醫院：一年前向政府提還款議題

【明報專訊】中大醫院向港府貸款共40.33億元，原定下月開始分10期每年還款，首期還款逾6億元，醫衛局在首個還款期屆滿前約一個月向立法會申請順延5年還款。立法會衛生事務委員會昨討論事件，有議員認為倉卒公布資訊令委員未有充足時間討論還款細節。項目最終通過委員會，將交財委會審議。被問到是否認同「慢咗少少」通報立法會、「焗住」議員通過方案時，中大醫院行政總裁馮康接受本報專訪稱，約一年前已與政府磋商有關事項，亦經多個部門、校董會等程序，形容公布時間看似好短，但各界已「傾咗好耐」。

醫衛局本周二向立法會衛生事務委員會交文件，稱新冠疫情對中大醫院財政構成極負面影響，故向立法會申請允中大醫院順延5年還款。

委員之一自由黨主席邵家輝昨質疑中大醫院若「一早知道還唔到錢」，應盡早反映，而非「咁短時間整份文件上嚟（委員會）」，即使通過方案後亦不清楚醫院5年後能否如期還款，關注醫衛局呈報延遲還款方案前有否諮詢委員。經民聯梁美芬認同中大醫院有存在價值，惟認為還款方案如何調整仍有商榷空間，另關注延遲還款後中大醫院會否主動向立法會交代還款狀况。

盧寵茂：考慮定期公布還款狀况

中大醫院2021年9月起全面運作。醫衛局長盧寵茂昨回應質詢稱，中大醫院在獲開業一年數據後，已即時向政府提交，磋商如何能幫助醫院渡過難關。盧承認時間「確實好短」，但中大醫院首次還款期即將屆滿，故現階段處理方案迫切，他承諾將考慮定期公布醫院還款狀况。

馮康昨向本報表示，約一年前已向政府提出相關議題，惟去年2至3月面臨第五波新冠疫情，當時不論中大醫院、政府內部都將全副精神「放晒去疫情」。

院方稱須經多部門 「已傾咗好耐」

被問到是否認同「慢咗少少」通報立法會時，馮康稱事件涉及不同政府部門、中大校董會、律政司等，各方來來回回亦要考慮不同方案，形容過程中「有好多信息溝通、意見交流」，並不能單方面以時間長短衡量溝通是否足夠，另稱「（時間）雖然好似好短，其實已經傾咗好耐」。

局方：去年底收財務推算 已速呈立會

本報向醫衛局查詢港府何時收到中大醫院通知出現財困，要延期還款，以及為何在原還款期一個月前方將方案提上立法會。局方回覆稱，院方去年11及12月向港府提交最新財務推算，顯示如不獲政府支持將無法營運。政府經審視及推算，並與院方密切磋商不同方案後，評估須順延還款才可讓醫院繼續營運，已盡快將議題提交立法會，以期早日獲批。另外，馮康日前形容最初制定還款方案或「有啲漏洞」，例如將興建期計算在內。他承認，當日自己有份參與制定還款方案的部分工作，至於當時為何未留意到相關問題，他稱私營醫療市場生態已有很多改變，現時「好難講番轉頭」。

相關字詞﹕盧寵茂 邵家輝 梁美芬 衛生事務委員會 中大醫院 馮康

上 / 下一篇新聞

脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
脫罪者纏訟3年 上訴庭拒批拘捕令 律政司另申判辭保密同遭拒 官：公告保公正
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
認砸天后站企圖縱火販毒4罪 青年囚49月
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
控方遲交警長「專家證供」 辯方指不公官准呈堂
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
學校飯商「活力午餐」送飯遲供應不足 大家樂：人手緊非罷工
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
打擊水貨客 上水站外等黑點加裝閉路電視
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
戲曲中心推動共融 粵劇設「視形傳譯」
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟
將藍過海巴士擬下月試辦
將藍過海巴士擬下月試辦
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
前僱主判須賠受虐印傭87萬 工會嘆法律程序10年太長
議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度
議員倡「中醫藥專員」須中醫牌 局方：開放態度
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
深圳副市長率團訪港 參觀體育園西九米埔
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
玩具店東涉賄跨國公司採購經理 廉署通緝不在港3人
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
寶馬撞路肩工程箭嘴車 人去車空
「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今
「緊急法河套橋」已拆 政府未答何時知 稱中央負責搭建拆卸費用 應急醫院空置10月至今
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
議員促最低工資一年一檢 勞處：言之尚早
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
的士業憂「易通行」釀混亂 指司機卡缺貨
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
醫局高層竊案 莊慧敏：不懂用付款機
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
男生認偷拍師生 求情稱家庭少談性
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
控方稱8‧31「有前因」 鍾沛權：不能合理化動武
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
小野豬山頂地盤墮坑 漁署運走處理
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「江蘇港商會榮譽會長」 林鄭掛新銜晤南京市長
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】「警犬車」成話題 警即拍片介紹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】憶瑪麗拍攝 袁國勇：張婉婷好照顧師妹
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】六大宗教領袖團拜 冀團結抹陰霾
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到
【Emily】「爭拗令社會落伍」 張翔：冇人想見到