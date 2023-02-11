李家超：冬季流感高峰後 積極考慮撤口罩令

李家超結束中東訪問返港前昨見記者，被問及身在中東多日都毋須戴口罩，香港何時可取消口罩令，他稱取消口罩令為本港目標，惟每個地區疫情階段不一，將聽從專家及醫衛局意見，在可以肯定過渡流感高峰期帶來的風險後，將積極考慮取消「口罩令」。他補充，本港對全面開放及與內地通關均會增加人流，須在風險可控下穩步推進全面復常。

根據衛生防護中心本月初公布的最新監測數據，中心稱本地季節性流感整體活躍程度維持在低水平。新冠方面，據防護中心日前發布的新冠病毒及流感速遞，1月30日至2月4日本地新冠病毒病活躍程度穩定，社區檢測中心及社區檢測站樣本陽性比率的7天移動平均值為0.62%。

而中心化驗處對嚴重、死亡個案做基因分析後，1月30日至2月8日間有近七成樣本的變異病毒株為BA.2後代譜系，另首次發現帶CH.1.1及BN.1.3變異病毒株個案，佔比分別為5.3%及1.3%。