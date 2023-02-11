將藍過海巴士擬下月試辦

文件稱現路線客少 區議員：選擇少才坐港鐵

現時將軍澳區內有兩條過海巴士線，分別為來往寶琳康盛花園及中環交易廣場的九巴和城巴聯營線690/690P，以及來往調景嶺及小西灣的新巴線694。

至於將藍隧道現有5條巴士線僅周一至五繁忙時段服務，九巴及城巴上月稱已提出改為全日服務。署方昨在文件未回應申請，但說據今年1月上旬調查，各路線最繁忙1小時載客率僅約兩成半至五成半，相信現有服務水平已可滿足需求。署方在文件亦提到，今年第一季內檢討將藍隧道第二階段巴士路線計劃，考慮部分現行巴士線分流至將藍隧道。翻查資料，將藍隧道開通前運輸署稱考慮安排九巴90及296P線、新巴795X及798P線，由將隧改行將藍。

西貢區議員張美雄指出，將軍澳區內巴士載客率低是「雞先定蛋先」問題，若以此為由拒開路線不合理，巴士班次少、吸引力低居民才依賴港鐵，相信有更多選擇下居民會改變出行習慣，而僅安排將藍隧道巴士於平日服務，亦令巴士公司流失周末跨灣大橋單車客源。

將隧車龍大減 車流仍超容量

另外，當局在文件亦對比將藍隧道開通前後一個月將軍澳隧道情况變化，發現平日繁忙時段往九龍方向隧道入口車龍長度由原本2公里減至650米，最低平均車速亦由時速10公里提高至45公里。平日往九龍及將軍澳方向車流減少10%，仍超出將軍澳隧道每方向每小時2600架次的設計容量（見表）。

將藍隧道容量則為2800架次，開通後首月平日及周末最繁忙1小時車流量介乎932至1021架次。署方稱，隨將軍澳區內新發展項目陸續落成，預計將藍隧道仍有足夠容量配合發展。