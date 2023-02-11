將藍過海巴士擬下月試辦

【明報專訊】將軍澳藍田隧道及跨灣連接路通車兩個月，九巴及城巴新巴上月底均稱已向運輸署建議開辦行經將藍隧道的過海巴士線，運輸署當時回覆稱區內現有過海巴士線繁忙時間載客率約五成，相信當區乘客傾向選擇港鐵過海。事隔約半個月，運輸及物流局與運輸署向立法會提交的文件改稱，雖然現有路線乘客量偏低，但因應居民建議，署方已與巴士公司研究及大致敲定服務細節，下月有望試辦現有過海巴士線的特別班次，行走將藍隧道。城巴新巴及九巴歡迎建議，會繼續與署方磋商。有區議員估計，一半康城居民會由港鐵轉搭巴士，盼署方勿低估巴士過海需求，將相關路線設定為全日服務。
文件稱現路線客少 區議員：選擇少才坐港鐵
現時將軍澳區內有兩條過海巴士線，分別為來往寶琳康盛花園及中環交易廣場的九巴和城巴聯營線690/690P，以及來往調景嶺及小西灣的新巴線694。
至於將藍隧道現有5條巴士線僅周一至五繁忙時段服務，九巴及城巴上月稱已提出改為全日服務。署方昨在文件未回應申請，但說據今年1月上旬調查，各路線最繁忙1小時載客率僅約兩成半至五成半，相信現有服務水平已可滿足需求。署方在文件亦提到，今年第一季內檢討將藍隧道第二階段巴士路線計劃，考慮部分現行巴士線分流至將藍隧道。翻查資料，將藍隧道開通前運輸署稱考慮安排九巴90及296P線、新巴795X及798P線，由將隧改行將藍。
西貢區議員張美雄指出，將軍澳區內巴士載客率低是「雞先定蛋先」問題，若以此為由拒開路線不合理，巴士班次少、吸引力低居民才依賴港鐵，相信有更多選擇下居民會改變出行習慣，而僅安排將藍隧道巴士於平日服務，亦令巴士公司流失周末跨灣大橋單車客源。
將隧車龍大減 車流仍超容量
另外，當局在文件亦對比將藍隧道開通前後一個月將軍澳隧道情况變化，發現平日繁忙時段往九龍方向隧道入口車龍長度由原本2公里減至650米，最低平均車速亦由時速10公里提高至45公里。平日往九龍及將軍澳方向車流減少10%，仍超出將軍澳隧道每方向每小時2600架次的設計容量（見表）。
將藍隧道容量則為2800架次，開通後首月平日及周末最繁忙1小時車流量介乎932至1021架次。署方稱，隨將軍澳區內新發展項目陸續落成，預計將藍隧道仍有足夠容量配合發展。