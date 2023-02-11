逼泰女賣淫案暫拘3人 主腦涉母女檔管淫窟

騙窮女離國做按摩 逼賣淫付食宿

警方周三接到舉報，兩名泰籍女子被禁錮在油麻地廟街一單位，更被強迫提供性服務。據悉其中一名事主當日在機場才知將前往香港工作，周二到埗後即被帶到細小房間。兩女暗中透過泰國家人向泰國駐港總領事館求助，警方接報救出兩人，並在附近拘捕50歲女子，負責在街上拉客。

警方相信牽涉跨國犯罪集團，交西九龍總區重案組接手。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，集團利用泰文在網上平台發帖，訛稱可安排當地女子去海外大型酒店或度假村從事按摩，會提供機票、住宿等，但當她們來到香港，就會被帶到環境惡劣的賣淫場所，被迫提供性服務及禁錮。警方發現集團有成員負責在街上招攬嫖客、帶嫖客上樓性交易，並直接收款，事主通常不會收到任何回報。據悉，集團會向事主表示要以賣淫收入支付機票及食宿費，初期不會有收入。過一段時間，事主可能會分到小量回報，部分人有可能因此繼續從事賣淫。

警方調查後拘捕一對母女，69歲女主腦懷疑與泰國有密切關係，涉嫌透過泰國的集團成員聯絡當地女子，說服她們到海外工作可掙大錢，收入可達一兩萬港元。該些女子大多生活在偏遠鄉郊，經濟條件及教育水平不高，較易相信集團謊言。32歲被捕女兒負責交租及管理物業，兩母女涉嫌共同控制廟街數個物業作賣淫目的。集團主腦尚有一名熟悉泰文的男拍檔，警方正追緝其下落。

緝主腦拍檔 料有成員在泰

鍾雅倫稱案件仍在調查，相信有集團成員身在泰國，會透過相關部門與泰國警方交換情報。鍾形容犯罪集團「可恥」，又說今次兩名受害人算「好好彩」，能暗中聯絡家人求助，呼籲市民有任何罪案消息應第一時間通知警方。