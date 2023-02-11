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「尿袋」起火 唐樓護士亡 疫下方便上班搬入 遺兩子女

【明報專訊】旺角廣東道一唐樓單位昨凌晨起火冒出濃煙，消防員破門救出一名女住客，她吸入濃煙昏迷，送院搶救不治。起火原因懷疑是外置充電器（俗稱尿袋）短路。死者為伊利沙伯醫院護士，因疫情關係方便上班搬至唐樓，遺下丈夫與年幼子女。

事發旺角廣東道925至927號一幢4層高唐樓，上址早前被發展商收購，翻新後改建成服務式住宅，單位大多為單身者及外地學生租住。昨凌晨2時55分，1樓一單位冒出濃煙，消防到場破門，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，在房內發現一名女子懷疑吸入濃煙昏迷，救出時已無反應，送往廣華醫院搶救，延至凌晨4時25分證實不治。火警約1小時後撲熄，大廈約20名住客自行疏散到公園。起火單位嚴重焚毁，消防初步調查相信是一個外置充電器短路引致火警。機電署派員協助調查，其後警方檢走一個玻璃酒樽及玻璃杯。

死者姓劉35歲，丈夫及舅父聞耗趕到現場了解，協助警方調查。據舅父透露，劉在伊利沙伯醫院任職護士，丈夫亦為護士，夫婦育有5歲大女兒及3歲兒子居於荃灣區，因疫情關係方便上班，劉去年9月租住上址一個約350呎單位自住。

伊院任職 醫局：盡力協助家人

居於2樓林先生稱，事發時聞到燒焦味，出門查看發現有煙從起火單位門罅冒出，於是報警，並收拾財物逃生，消防破門入屋時大量濃煙湧出梯間。另有鄰居稱，早前曾發現劉忘記拔門匙，大門插着門匙並連着一張護士證件，亦曾見她帶着一名女童返回單位。

醫管局證實，死者為伊利沙伯醫院護士，九龍中醫院聯網正聯絡其家人，盡力提供適切協助。醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞對事件表示非常哀痛，並對離世護士的家人致以深切慰問。

政府早前提醒市民選購和使用外置充電器時，應選擇商譽良好的品牌原廠生產並設短路保護裝置的外置充電器，並在視線範圍使用，如發現電池變形、膨脹、過熱或發出異味，應立即停用；充電時放於空氣流通的地方，避免阻礙電池散熱，增加短路着火風險，不應擺近易燃物，亦應避免同時利用充電器為手提電話或其他裝置充電，以免超出負荷引致燃燒，並使用符合安全規定的變壓器（俗稱「火牛」）充電；充電完成後應拔走插頭。

相關字詞﹕火警 唐樓 伊利沙伯醫院 護士 外置充電器 尿袋

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