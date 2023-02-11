破74騙案涉款逾億 拘百人多持傀儡戶口 會計師失2700萬案拘15人

提供戶口洗錢換數千元報酬

警方以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕81男26女，介乎18至75歲，當中包括學生，亦有部分有黑社會背景。104名被捕人涉嫌提供銀行戶口給詐騙集團清洗犯罪得益，換取數千元報酬，其餘少數人涉嫌親自打電話詐騙或接贓。行動中偵破四大類最常見騙案，包括網購、網上情緣、投資及求職騙案，牽涉128名受害人，包括51男77女，年齡19至88歲。

其中一宗案件，會計師女事主去年5月於社交平台認識騙徒並發展成「情侶」，對方推薦高回報投資機會，協助她在虛假投資平台開戶並要求將款項存入不同銀行戶口。當事主聯絡該平台客服，客服會以不同藉口要求額外繳費才可取回本金。事主多番按指示轉帳但無法取款，懷疑受騙，今年1月報案。受害人前後轉帳97次到43個戶口，損失約2700萬元，款項來自儲蓄、二按物業、朋友及財務公司借貸。此案警方拘捕15人，主要為傀儡戶口持有人。

54歲女網戀投資失921萬 拘一男

另外，警方日前接獲54歲女子報案，稱於網上交友平台認識一男子並發展網戀，被游說投資虛擬貨幣。事主按指示於去年平安夜至今年1月底分30次轉帳共約921萬元到對方指定的14個銀行戶口。事主其後未能取回款項，懷疑受騙下報警。東區警區刑事調查隊經調查後，前日拘捕31歲姓威男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。

去年首11個月2.5萬宗 升45%

警方去年首11個月錄得25,160宗騙案，較2021年同期高出45%，總損失42億元。警方呼籲使用社交媒體時小心核實對方身分，切勿向陌生人透露敏感個人及銀行戶口資料。投資前應多蒐集資料，例如查核投資公司是否可靠、了解產品特性等，切勿胡亂下載來歷不明應用程式。若被要求存款到不同戶口時要額外小心。